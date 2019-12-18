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Генштаб: нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути нет
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РИА Новости

Генштаб: нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути нет

00:12 18.12.2019 (обновлено: 00:49 18.12.2019)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкСеверный морской путь
Северный морской путь
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Северный морской путь. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России способны полностью обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, планируется усовершенствовать российскую систему ПВО в Арктике, что позволит нарастить возможности по контролю воздушного пространства над всей акваторией СМП, и нет необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В рамках подготовки прошедшего во вторник брифинга Герасимова для иностранных военных атташе представитель Японии задал вопрос, в каком приоритетном порядке планируется перевооружение российских Вооруженных сил в Арктике, и как будет реагировать Россия, если иностранные военные корабли будут ходить по Северному морскому пути.
"На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет", - ответил Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
"В дальнейшем в первую очередь мы планируем усовершенствовать систему противовоздушной обороны в Арктической зоне, что позволит нарастить возможности по контролю воздушного пространства над всей акваторией Северного морского пути", - добавил он.
Также для обеспечения безопасности морской экономической деятельности РФ в акватории Севморпути предусмотрена замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные и строительство новых кораблей ледового класса, отметил начальник Генштаба.
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Северный морской путьВалерий ГерасимовАрктикаРоссияБезопасность
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