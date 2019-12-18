Генштаб: нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути нет

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Вооруженные силы России способны полностью обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути , планируется усовершенствовать российскую систему ПВО в Арктике, что позволит нарастить возможности по контролю воздушного пространства над всей акваторией СМП, и нет необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В рамках подготовки прошедшего во вторник брифинга Герасимова для иностранных военных атташе представитель Японии задал вопрос, в каком приоритетном порядке планируется перевооружение российских Вооруженных сил в Арктике, и как будет реагировать Россия, если иностранные военные корабли будут ходить по Северному морскому пути.

"На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет", - ответил Герасимов, слова которого приводит газета " Красная звезда ".

"В дальнейшем в первую очередь мы планируем усовершенствовать систему противовоздушной обороны в Арктической зоне, что позволит нарастить возможности по контролю воздушного пространства над всей акваторией Северного морского пути", - добавил он.