"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков стал фактически вторым лицом в государстве. Он контролирует президента страны Владимира Зеленского на переговорах в Париже. Он же руководит бандами националистов на улицах городов. И в последнее время все чаще высказывается мнение, что Аваков еще до февраля 2020-го возглавит кабинет министров. Захочет ли такого карьерного роста сам "серый кардинал" — разбиралось РИА Новости.

Временный премьер

Зеленский назначил Алексея Гончарука премьер-министром временно. "Если они (кабинет) не справятся — ждем до конца года. Кто не сможет — будем прощаться", — пообещал он.

Между тем рейтинг Зеленского падает, стремятся вниз показатели правительства и лично Гончарука. В середине декабря участники одного из проходивших в центре Киева митингов требовали встречи с премьером. Демонстранты жгли файеры и выкрикивали: "Гончарук, выходи!" И если активисты возмущались только пошлинами на ввозимые в страну автомобили, то у остального населения список претензий к главе правительства шире.

По данным Киевского международного института социологии, осенью число украинцев, одобряющих работу кабмина, снизилось с 44 до 37 процентов. Большинство опрошенных не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел, не разглядели они и успехов новой власти в сфере ЖКХ.

Но если снизить тарифы на "коммуналку" действительно непросто — "Нафтогаз" и "Газпром" ведут напряженные переговоры, — то по резонансным делам Аваков недавно помог продвинуться Зеленскому: названы имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ими оказались ветераны так называемой АТО и волонтеры — те, кто традиционно поддерживал предыдущего президента Петра Порошенко. А главный фигурант может привести следствие к командующему Силами специальных операций (ССО) Игорю Луневу, тоже стороннику Порошенко.

Источник РИА Новости в рядах ССО признался, что публикацию имен подозреваемых его единомышленники восприняли именно как выпад против оппозиционно настроенных военных, и в этом случае интересы Авакова и Зеленского совпали.

К тому же глава МВД политически активен не только внутри страны — он сопровождал президента в Париж на переговорах в "нормандском формате". Там Аваков авторитетно заявил, что Зеленский не предал интересы страны, после чего собравшийся в Киеве очередной "майдан" разошелся.

Все это позволило директору социологической службы "Украинский барометр" Виктору Небоженко констатировать, что "политическим центром кабмина Украины становится не премьер-министр Гончарук, а руководитель МВД Аваков".

Война с "соросятами"

К "продолжению карьеры" Авакова толкают обстоятельства украинской политики, считает бывший депутат Рады Олег Царев. "Жизнь чиновника на Украине складывается так: либо ты во власти, либо против тебя возбуждают уголовные дела за твои "достижения". У Авакова, как у остальных членов команды Порошенко, много проблем с законом. Поэтому он хочет не просто удержаться у власти, но и занять де-юре вторую должность в государстве", — объясняет собеседник РИА Новости.

Царев считает, что пост премьера даст Авакову возможность закрыть уголовные дела, в том числе касающиеся разворовывания оборонного бюджета. "Кроме того, под Аваковым контрабанда, добыча янтаря — напомню, что пограничники подчиняются МВД, даже угоны машин и рейдерские захваты", — перечисляет Царев.

При этом ситуация для рывка на пост главы кабмина складывается благоприятная, полагает бывший депутат Рады. "Зеленский набрал в правительство людей (украинского олигарха Виктора) Пинчука и (американского финансиста Джорджа) Сороса, отдал им должности премьера, глав "Укроборонпрома", Национального банка, железной дороги, — подчеркивает Царев. — Но сейчас Зеленский недоволен тем, что "соросята" в правительстве и во фракции его не слушаются, вышли из-под контроля. Поэтому стоящий за Аваковым (бизнесмен Игорь) Коломойский и Зеленский объединились против людей Сороса. Украинского президента удерживает одно: он понимает, что Аваков — очень сильный игрок, при таком премьере он останется номинальным главой государства".

А у самого Авакова в схватке с "соросятами" есть дополнительная мотивация: для него победа в аппаратной борьбе — вопрос жизни и смерти, подчеркивает собеседник РИА Новости.

Сила Авакова

Аваков был и остается одним из немногих самостоятельных украинских политиков, не включенных в олигархические патрональные связи, напоминает заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.

"Он не входил в команду Порошенко и не был напрямую связан ни с одним из крупных украинских олигархов, — утверждает собеседник РИА Новости. — Став министром на основании локальных договоренностей, он вступил с Порошенко в системный конфликт. Аваков остался при должности благодаря в первую очередь националистам, выстроенным отношениям с украинским истеблишментом и крупным бизнесом, а также поддержке американцев".

Именно Аваков как глава МВД гарантировал честные, насколько это возможно на Украине, президентские выборы и не позволил Порошенко пойти на подкуп избирателей и использовать другие варианты дестабилизации ситуации, подчеркивает собеседник РИА Новости.

"Порошенко был готов на все, даже на серию терактов внутри страны, чтобы перебить электоральную повестку Зеленского и навязать выгодный ему сценарий войны. Это не произошло из-за отсутствия поддержки США и, видимо, по причинам сигналов, в том числе от МВД, о готовности пресечь эти попытки", — высказывает мнение Костин.

По его словам, дело Шеремета — первый этап демонтажа подпольной силовой фракции под крышей Главного управления разведки и ССО Минобороны Украины, на которую делал ставку Порошенко. "Сейчас против этой силы и сложился альянс Зеленский — Аваков", — полагает эксперт.

При этом Аваков действует не ситуативно, а стратегически. Премьерские амбиции — это заявка на следующую президентскую кампанию, уверен Костин. Однако у Авакова пока отсутствует политическая платформа и нет медиаресурсов.

"Мы наблюдаем парадокс: радикальный националистический курс — в мейнстриме, но националисты не могут его политически капитализировать, оставаясь аутсайдерами. Чтобы подняться дальше по "пищевой цепочке", "Нацкорпусу" Билецкого надо создать хоть какую-то позитивную повестку и получить сильного политического союзника. Им и может стать Аваков, опытный, но не включенный в украинский политический олимп деятель", — продолжает мысль Костин.

Кроме того, Зеленский сам заявил, что он на посту — на один срок. Поэтому и политический класс, и бюрократия, воспринимая президента как временщика, могут сделать ставку на Авакова, который за годы работы в МВД показал себя умелым бюрократом и эффективным политиком, добавляет Костин.

Дураков-комбатов уже наелись

Бывший активист Майдана и участник так называемой АТО Александр Мединский признает, что Аваков смог создать эффективные уличные структуры, которые определяют многие процессы в украинской политике. "Если бы не Аваков, Зеленского давно бы вынесли из здания на Банковой примотанным скотчем к стулу и бросили бы в мусорный бак. Поддержание градуса напряженности выгодно министру внутренних дел, он дает понять президенту: без меня эти негодяи бросятся на тебя и растерзают", — говорит собеседник РИА Новости.

Однако, по данным опроса Центра Разумкова, глава МВД в ноябре стал одним из лидеров антирейтинга. Ответы "не доверяю" и "скорее не доверяю" по отношению к министру выбрали в общей сложности 69 процентов опрошенных. О полном доверии сообщили только 1,7 процента респондентов, 13,8 процента доверяют с оговорками. Правда, при этом подопечный главы МВД, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий позволял себе предъявлять ультиматумы президенту страны. В июле 2019-го Билецкий в категоричной форме потребовал не допустить телемоста между Россией и Украиной. "У вас есть сутки (на то, чтобы выполнить условия)", — угрожал предводитель националистов главе государства.

"Электоральные перспективы у Авакова и его "Нацкорпуса" скорее печальные, — утверждает Мединский. — Глава МВД — единственный представитель партии "Народный фронт", удержавшийся у власти. А "Корпусу" не помогло на выборах в Раду даже объединение с другими националистами, они набрали голосов чуть больше статистической погрешности. Националисты населением воспринимаются как силовой ресурс, а в качестве политиков таких уже наелись: дураков-комбатов навыбирали в предыдущий парламент, посмотрели на них, больше их никто не хочет".

Все это, как полагает Мединский, заставит Авакова задуматься, нужен ли ему пост премьера. "Разговоры о том, что министр внутренних дел станет главой кабмина, идут давно. Но что ему даст эта должность? Он и так де-факто второе лицо в государстве, летает в Париж с президентом, решает вопросы, которые выходят далеко за рамки прерогатив главы МВД. Нигде в мире министры внутренних дел не занимаются дипломатией! Вся страна знает Авакова в лицо, при этом далеко не все могут назвать имя нынешнего премьера", — указывает собеседник агентства.