Загадка дзёмон. Кем были предки японцев

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Археологи из Новосибирска исследуют происхождение древней культуры Японского архипелага — дзёмон, существовавшей в каменном веке на протяжении почти двенадцати тысяч лет. Одна из главных загадок той эпохи — высокий технологический и культурный уровень, достигнутый без опоры на земледелие и скотоводство. Выдвинута гипотеза, что дзёмон представляет собой альтернативный цивилизационный путь.

В Японию приходит каменный век

Культура Японии вызывает острый интерес у западного мира. Трепетное отношение японцев к природе, архитектура, идеально вписанная в ландшафт, экологичные материалы и способы хозяйствования, философское восприятие происходящего находят живой отклик в сердцах людей с прямо противоположными ценностями. Как в Стране восходящего солнца пришли к этому, где истоки столь удивительного жизненного уклада и образа мыслей? На эти вопросы и пытается ответить археология.

Ученые сходятся во мнении, что заселение Японского архипелага началось в конце каменного века, примерно сорок тысяч лет назад (период позднего палеолита). На остров Хонсю люди прибыли, скорее всего, с Корейского полуострова — об этом говорят сходство каменных орудий и радиоуглеродные датировки.

"Это было относительно холодное время, уровень океана был значительно ниже, чем сейчас, остров Хоккайдо составлял единое целое с Сахалином и частью Нижнего Амура, а Хонсю, Сикоку и Кюсю представляли собой один остров — палео-Хонсю. Тем не менее даже при самом низком уровне океана палео-Хонсю всегда был отделен от Корейского полуострова проливом, что предполагает первоначальное заселение архипелага с использованием водного транспорта. На это указывают каменные орудия для обработки дерева, которые находят в большом количестве на наиболее ранних стоянках в Японии", — объясняет РИА Новости Андрей Табарев, доктор исторических наук, заведующий сектором зарубежной археологии Института археологии и этнографии СО РАН.

© Depositphotos / olinchuk Люди начали заселять Японский архипелаг примерно 40 тысяч лет назад. Скорее всего, они переправились водным путем с Корейского полуострова © Depositphotos / olinchuk Люди начали заселять Японский архипелаг примерно 40 тысяч лет назад. Скорее всего, они переправились водным путем с Корейского полуострова

Первые мигранты были опытными охотниками, собирателями и рыболовами. Они очень быстро освоили весь архипелаг, чему способствовали богатство животного и растительного мира, обилие источников кремнистых сланцев, яшмоидов, вулканического стекла (обсидиана) — стратегически важного сырья для людей каменного века.

Культурная революция дзёмонцев

Спустя два десятка тысячелетий, примерно 14 тысяч лет назад, потомки тех первых переселенцев совершили исключительно важный технологический прорыв — перешли к изготовлению посуды из обожженной глины, первого искусственного материала, который и знаменует начало эпохи дзёмон.

© Фото : А.В. Табарев / Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Копии обсидиановых орудий изначального дзёмона, изготовленные в ходе экспериментов в Университете Тохоку, г. Сендай © Фото : А.В. Табарев / Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Копии обсидиановых орудий изначального дзёмона, изготовленные в ходе экспериментов в Университете Тохоку, г. Сендай

"Эта эпоха подразделяется на несколько периодов — изначальный, начальный, ранний, средний и поздний (финальный). Около восьми тысяч лет назад ведущим орнаментальным элементом на сосудах становятся отпечатки плетеного шнура. Шнур по-японски — "дзёмон". Уже на самом раннем этапе осуществляется постепенный переход к полу-, а затем и к оседлому образу жизни, появляются различные типы жилищ — наземных и полуземлянок — и хозяйственных построек, начинается сооружение ритуальных комплексов из камня, многие из которых сохранились до наших дней. Особенно много таких комплексов археологи изучили на территории острова Хоккайдо и на северо-востоке Хонсю — более трехсот!" — продолжает Табарев.

занимает 55 тысяч квадратных метров и содержит более ста тысяч камней, в том числе плиты из вулканических пород, песчаника, каменные столбы, ведущие по направлению к соседней горе Татэсина. Самые древние комплексы — ряды камней — возникают восемь тысяч лет назад, затем появляются концентрические площадки, выложенные валунами вокруг центрального камня. Например, памятник Акю в префектуре Нагано55 тысяч квадратных метров и содержит более ста тысяч камней, в том числе плиты из вулканических пород, песчаника, каменные столбы, ведущие по направлению к соседней горе Татэсина.

Примерно пять тысяч лет назад дзёмонцы активно строят каменные комплексы внутри поселений. В частности, памятник Госёно в префектуре Иватэ — это три большие деревни из семи сотен жилищ. Там есть два круга, выложенных камнями.

© РИА Новости Статуэтка догу, символизирующая женское начало. Поздний дзёмон, 4-2,5 тысячи лет назад © РИА Новости Статуэтка догу, символизирующая женское начало. Поздний дзёмон, 4-2,5 тысячи лет назад

Согласно общепринятой концепции, мегалиты, которые нередко дополнялись деревянными постройками, служили для религиозных нужд. Археологи находят в них осколки керамической посуды, фигурки людей и животных, похожие на игрушки предметы, памятные символы (например, на памятнике Юбунэдзава-II в префектуре Иватэ обнаружили табличку с отпечатками детской ноги), каменные орудия, грунтовые могилы, накрытые каменными плитами, и урны с останками детей и взрослых. Яркие культурные маркеры дзёмона — каменные жезлы сэкибо и глиняные фигурки догу, символизирующие соответственно мужское и женское начало.

Ученые полагают, что некоторые из этих ритуальных комплексов из камня (или их части) и деревянных сооружений использовались в астрономических целях. Самый известный — памятник Саннай Маруяма на месте большого поселения, основанного пять тысяч лет назад. Там располагалась трехъярусная конструкция на шести деревянных сваях высотой примерно двадцать метров.

© Фото : А.В. Табарев / Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Мегалитический комплекс Ою (префектура Акита, Хонсю): 1 — общий план, А и В — вертикальные камни, или "солнечные часы", 2 — реконструкция свайных построек, 3 — фрагмент каменного круга © Фото : А.В. Табарев / Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Мегалитический комплекс Ою (префектура Акита, Хонсю): 1 — общий план, А и В — вертикальные камни, или "солнечные часы", 2 — реконструкция свайных построек, 3 — фрагмент каменного круга

Как провожали в иные миры

"У дзёмонцев были сложные и разнообразные погребальные ритуалы, что отражает как локальные особенности групп, проживавших в разных ландшафтных зонах, так и явное социальное расслоение дзёмонского общества — наличие племенной элиты, служителей культа, воинов, торговцев, особо искусных мастеров, охотников, строителей и так далее", — поясняет Андрей Табарев.

Проблема в том, что почвы Японского архипелага очень кислые, и это самым губительным образом сказывается на сохранности органики — антропологическом материале, изделиях из дерева, кости, рога. В такой ситуации особую важность приобретают необычные памятники, в первую очередь раковинные кучи.

"Специалисты уже давно опровергли представление о том, что раковинные кучи — это только скопление хозяйственных и промысловых отходов, помойка. В эпоху дзёмон, особенно в средний и поздний периоды, раковинные кучи служили могильниками. Есть интересные наблюдения, позволяющие предполагать, что они имели определенную форму, отличались геометрическими параметрами и, соответственно, тоже могут рассматриваться в качестве монументальных сооружений", — отмечает ученый.

© Фото : А.В. Табарев / Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Погребения в раковинной куче Одаке, город Тояма © Фото : А.В. Табарев / Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Погребения в раковинной куче Одаке, город Тояма

Из-за деградации органики в почвах до сих пор не исследована ДНК дзёмонцев.

"Только недавно ситуация начала меняться — японские коллеги обнаружили на памятнике Ияй в префектуре Гумма порядка тридцати погребений с хорошей сохранностью. Сейчас материал обрабатывается, будут генетические анализы, есть перспектива получения как митохондриальной, так и ядерной ДНК", — говорит Табарев.

Погребения на памятнике Ияй, возраст которого около 11 тысяч лет, относятся к наиболее раннему, изначальному периоду дзёмона и иллюстрируют интересный и пока не понятный археологам ритуал — разрубание тел покойных в районе таза и последующая укладка скелетов в анатомическом порядке. Это очень наглядный пример традиции манипуляций с частями тела или скелетов, распространенной в древних культурах Тихоокеанского бассейна — от Японского архипелага до Индонезии и от Океании до побережья Южной Америки.

Особый путь

Ученые из Новосибирска при содействии коллег из Японии изучают культуру дзёмон более десяти лет. Их цель — понять, как сложилось это разнообразие культур каменного века Тихоокеанского бассейна, как они адаптировались к климату и другим природным условиям. В этом году Российский научный фонд поддержал исследование специальным грантом.

"Долгое время в качестве основной модели возникновения ранних цивилизаций считался переход от охотничье-собирательского образа жизни к земледелию и скотоводству около десяти тысяч лет назад на примере культур Передней Азии, в так называемом Плодородном полумесяце. Однако археологические открытия последних лет — мегалитический комплекс Гёбёкли-Тепе возрастом более 11 тысяч лет в Турецком Курдистане или культовый комплекс Караль, появившийся около пяти тысяч лет назад на побережье Перу, свидетельствуют о том, что таких моделей было гораздо больше. Одной из них может считаться и дзёмон", — полагает Андрей Табарев.

Современная Япония — дитя двух цивилизационных моделей: восточной и западной. Страна в считанные десятилетия превратилась в лидера индустриального мира, сохранив между тем самобытные основы древней культуры.

"Японцы очень бережно и трогательно относятся к культурному наследию, в котором эпоха дзёмон играет особую роль — там истоки их трудолюбия, особой связи с природой, умения жить в исключительной гармонии", — заключает археолог.