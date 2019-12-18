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2019-12-18T06:56+0300
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В Сети появились первые отзывы на фильм "Кошки"
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РИА Новости

В Сети появились первые отзывы на фильм "Кошки"

06:56 18.12.2019
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Первые реакции на премьерный показ "Кошек" в Нью-Йорке появились в сети, сообщает Independent.
Режиссер Том Хоппер закончил работу над фильмом всего за 12 часов до премьеры ленты в Нью-Йорке. Ее посетили звезды, принявшие участие в съемках: Тейлор Свифт, Идрис Эльба и Дженнифер Хадсон.
Картину начали широко обсуждать уже после первого трейлера, вышедшего летом. Многим пользователям показались странными гибриды кошек и людей, созданные при помощи компьютерной анимации.
Мнения первых зрителей разделились.
"Фильм "Кошки" - самое странное, сбивающее с толку, удивительное, волшебное зрелище, которое я когда- либо видел в кино <…> уверен, что его стоит посмотреть", - написал в твиттере Алан Генри из BroadwayWorld.com.
Маркос Мелендес из Full Circle Line назвал ленту "особенной и уникальной".
"Самое худшее заключается в том, что лучшую роль в "Кошках исполнил Джейсон Деруло", - прокомментировал Китон Кильд из Vogue.
В Великобритании фильм покажут в большом экране 20 декабря, а в России – 2 января.
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КультураИдрис ЭльбаКино и сериалыНовости культурыТейлор Свифт (певица)
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