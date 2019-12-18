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РИА Наука
2019-12-18T09:00+0300
https://ria.ru/20191218/1562497767.html
Доставка груза на орбиту подешевеет благодаря новым российским сплавам
https://cdn21.img.ria.ru/images/152219/77/1522197792_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_baa1910b1a785c0926e630082b4ef747.jpg
РИА Новости

Доставка груза на орбиту подешевеет благодаря новым российским сплавам

09:00 18.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" со стартового стола первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур". 6 июня 2018
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. 6 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали методы производства деталей аэрокосмической техники из сплавов последнего поколения, позволяющие уменьшить вес и увеличить грузоподъемность самолетов и ракет-носителей. О результатах исследований сообщила пресс-служба вуза.
Перспективные алюминий-магний-скандиевые (Al-Mg-Sc) сплавы разработаны специалистами Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ). Совместно с ними самарские ученые изучили механические и коррозионные свойства сплавов с различным содержанием скандия, а также отработали режимы их прокатки, термической обработки и сварки.

"Основная задача нашего исследования – изготовление качественных полуфабрикатов с заданной кристаллографией структуры, обеспечивающей интенсификацию процессов формообразования деталей аэрокосмической техники”, – рассказал заведующий кафедрой обработки металлов давлением самарского университета, академик Федор Гречников.

Ученые отметили, что сплавы, разработанные в ВИАМ, при сопоставимой цене отличаются от зарубежных аналогов повышенными пределами прочности и текучести, причем эти характеристики можно значительно улучшить, применяя специальные режимы прокатки и термической обработки.
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Внедрение новых сплавов позволит уменьшить вес конструкций примерно на 20%. Учитывая, что стоимость отправки на орбиту одного килограмма груза сегодня оценивается в несколько сотен тысяч рублей, разработка самарских ученых имеет серьезное экономическое значение.
"Применение новых материалов и новых технологий их обработки в ряде случаев дает больший эффект, чем использование каких-то конструктивных решений", – подчеркнул доцент кафедры обработки металлов давлением Самарского университета Ярослав Ерисов.
Как объяснил ученый, в ракетах-носителях традиционно используются алюминиевые сплавы с добавлением магния, которые в мировой практике последних лет все чаще улучшаются легированием редкоземельными элементами, в первую очередь скандием. Добавление небольшого количества скандия позволяет значительно повысить прочность материалов.
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Помимо аэрокосмической отрасли, перспективной сферой использования новых сплавов является судостроение. Также ученые уверены, что новая технология найдет применение при создании различных видов транспорта, требующих повышенной прочности и малого веса.
Разработки специалистов Самарского университета стали одной из центральных тем международной научной конференции "Современные материалы и передовые производственные технологии", состоявшейся в Санкт-Петербурге.
В настоящий момент результаты исследования, проводившегося в рамках гранта Инновационного фонда Самарской области, готовятся к публикации в ведущих профильных научных журналах.
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