"Солярис" — научно-фантастический фильм без науки и фантастики

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Каждый год возникают все новые поводы вспомнить об Андрее Тарковском. Фильмы классика мирового кинематографа бережно реставрируют. В этом году на "Мосфильме" восстановили "Солярис", и эту ленту опять можно увидеть на большом экране с 19 декабря.

За рубежом Тарковского почитают почти как киносвятого, а у нас его, конечно, уважают, но в качестве обязательного элемента того супового набора мировой культуры, который необходимо употребить, чтобы считать себя интеллигентным.

Он был режиссером некомфортным, себе на уме, неприятно бескомпромиссным. Про фильмы Тарковского зрителю заранее все понятно, вернее, абсолютно очевидно, что после просмотра ничего понятно не будет. Его нелегко любить, в отличие от многих сегодняшних постановщиков-шоуменов, скачущих по красным дорожкам фестивалей.

Тарковский крайне болезненно принимал мир вокруг, мучительно тяжело работал над собственными картинами — правил и переправлял, перерезал и переснимал бесконечно долго. Травил себя за каждый кадр, который казался ему хотя бы немного недоделанным, недостаточным. Им двигала цель — поднять в кино проблемы наивысшей нравственности, осмыслить их за все человечество, пусть оно даже никогда не просило себя от чего-то спасать.

"Солярис" Тарковского — самый зрительский фильм, потому что жанровый. Да, чисто формально его можно назвать научной фантастикой. Это экранизация романа Станислава Лема, который, к слову, картиной остался недоволен. Режиссер в своих лучших традициях переиначил сюжет под себя.

Кельвин (Донатас Банионис) — человек антигероического склада: помятый, небритый космический странник с грузом прошлого, тяжелым, как антиматерия. Он отправляется на исследовательскую станцию на орбите загадочной планеты Солярис, покрытой студенистым океаном, у которого, как подозревают, есть собственный разум.

Разумная планета с неясными целями подсылает на станцию "гостей" — оживающих призраков прошлого из плоти и крови. Немногочисленный научный персонал паникует и даже совершает самоубийство. Кельвин встречает бывшую жену Хари (Наталья Бондарчук) — она наложила на себя руки за десять лет до того после семейной ссоры.

Что изменилось по сравнению с книгой? Например, Тарковский намеренно отказывается от всякой футурологии — почти никак не демонстрирует мир неопределенно далекого будущего. Все, что мы увидим из примет послезавтрашнего дня, — это несколько аккуратно стилизованных под ретрофутуризм интерьеров, напоминающих "2001: Космическую одиссею" Кубрика, а также немного города будущего, снятого в Токио.

Выходит, и будущее у Тарковского — не совсем будущее: за некоторыми косметическими поправками это кино могло быть и о нашем с вами настоящем, и о временах выхода картины на экраны (это начало 70-х), и даже о каком-нибудь альтернативном прошлом. Задумка режиссера — снять кинопритчу для зрителя из любого времени, чтобы сделать ее навеки актуальной и потому вневременной.

© РИА Новости / В.Мурашко Кадр из фильма "Солярис". 1972 год. В роли матери (в молодости) Криса — актриса Ольга Барнет © РИА Новости / В.Мурашко Кадр из фильма "Солярис". 1972 год. В роли матери (в молодости) Криса — актриса Ольга Барнет

Если в романе Лема ученые всерьез исследовали структуру мыслящего океана планетарного масштаба, строили модели и вводили терминологию, то Тарковский эту линию, к неудовольствию писателя, упорно сокращал. Зачем?

В научной фантастике любой сюжетной коллизии дается авторское обоснование. В "Солярисе", напротив, подчеркивается невозможность познания.

"В этой ситуации одинаково беспомощны и посредственность, и гениальность", — заявляет Снаут, один из немногочисленных героев этого камерного фильма.

В финале картины стирается последняя разметка между реальностью, грезой и кошмаром, чтобы окончательно доказать нам: мы и без помощи океана-чародея живем в окружении фантомов мучительного прошлого.

"Солярис" при всей его медлительности, сдержанности, безэмоциональности умудряется утащить зрителя за собой в непрозрачные воды бесконечного мыслительного океана и не дает всплыть потом еще слишком долго.

Даже самые занудные критики после "Соляриса" рвутся на части, цитируют абзацами стихотворения поэта Тарковского-старшего, пишут с большой буквы громкие красивые слова — Совесть, Вина, Сострадание, Взаимопонимание, Любовь.

В каждом по-настоящему гениальном фильме должно найтись что-то, что невозможно объяснить. Тарковский снял фильм-обманку, который притворяется фантастикой, а оказывается загадкой без разгадки.

Сама по себе картина "Солярис" обладает теми же свойствами, что и показанный в ней разумный океан: во время просмотра генерирует у нас туманные размышления о природе человеческого бытия. Но осознать себя целиком не дает, остается гладью, непроницаемой для стороннего наблюдателя.