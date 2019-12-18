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2019-12-18T19:23+0300
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Эликсир молодости из рыбьей чешуи — новый проект российских ученых
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РИА Новости

Эликсир молодости из рыбьей чешуи — новый проект российских ученых

08:00 18.12.2019 (обновлено: 19:23 18.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудница лаборатории во время эксперимента
Сотрудница лаборатории во время эксперимента
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Астраханские ученые разработали омолаживающий акваколлаген, который содержит низкомолекулярный рыбный коллаген и витамин C. Препарат способен за несколько месяцев регулярного употребления укрепить соединительные ткани организма.

Астраханская разработка действительно не имеет аналогов в России. В качестве сырья для получения низкомолекулярного коллагена используют чешую пресноводных рыб — карася, леща, толстолобика", — рассказала кандидат технических наук, доцент АГТУ Олеся Якубова.

Она также добавила, что аминокислоты, которые попадают в организм человека при употреблении напитка на основе акваколлагена, поступают глубоко в ткани, где с их помощью синтезируется собственный коллаген. В результате кожа человека становится более эластичной, гладкой, улучшается состояние ногтей и волос.
По словам специалистов, российская разработка дешевле зарубежных аналогов.
"Сейчас цена 0,2 литра банки шестипроцентного питьевого акваколлагена японского производства составляет порядка 2200 рублей. За 0,5 литра астраханского акваколлагена нужно заплатить 2970 рублей", — добавила Якубова.
На данный момент астраханский акваколлаген можно приобрести по предварительной записи в интернете и на тематических страницах популярных соцсетей. Разработчики планируют в течение двух-трех лет выйти со своим предложением в офлайновые магазины, отметили в пресс-службе администрации края.
Формулу также продолжают совершенствовать, к работе привлекаются заинтересованные студенты Астраханского государственного технического университета, чаще это магистранты, они проводят дополнительные исследования акваколлагена и занимаются улучшением его органолептических характеристик.
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Хорошие новостиХорошие новостиАрхангельская область
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