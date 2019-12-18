В финансах США затыкают "дыру" на 86 миллиардов в день. Пока удается

Даже перманентно оптимистичная американская финансовая пресса постепенно приходит к выводу, что бюджетный дефицит США начинает создавать сложности, с которыми уже трудно справиться Федеральной резервной системе. Финансовую систему наших заокеанских партнеров можно сравнить с нестабильным реактором, а их центральный банк пытается сделать так, чтобы взрыва все-таки не произошло, причем удержать этот "реактор" под контролем становится все сложнее. Флагман американской деловой прессы The Wall Street Journal сообщает : "Контроль Федрезерва над ставками проверяется на прочность растущим дефицитом государственного бюджета Соединенных Штатов. Ожидается, что выпуск долговых обязательств Министерства финансов США будет способствовать нестабильности денежного рынка".

В данном случае стоит сделать перевод с осторожного языка специализированных журналистов на разговорный русский. Американская привычка жить не по средствам стала до такой степени масштабной, что даже печатного станка для закрытия финансовых дыр уже не хватает для защиты финансовой системы от токсичных последствий. По большому счету, значительная часть благосостояния увядающего мирового гегемона после 2008 года строится на постоянном увеличении уровня государственного долга и бюджетного дефицита, совмещенном с сохранением очень низких процентных ставок для экономики в целом. В этом смысле экономику США можно сравнить с велосипедом, у которого одна педаль — это низкие ставки, другая — рост бюджетного дефицита, который финансируется за счет роста госдолга. Если вдруг растут ставки по кредитам или если бюджетный дефицит не может расти дальше, то экономика сначала замедляется, а потом начинает падать.

Сейчас рынок боится, что бюджетный дефицит дошел до уровня, который сломает эту схему. Практика 2018 года наглядно показала, что американские финансовые рынки (да и экономика в целом) при повышении долларовых ставок (то есть стоимости кредитования в экономике) начинают разваливаться буквально на глазах.

The Wall Street Journal четко указывает, что в проблемах виноват именно дефицит денег в американской казне, и подчеркивает, что найденные решения являются временными: "Бюджетный дефицит, который, согласно прогнозам, будет расти в течение многих лет, приводит к ухудшению состояния базовых элементов финансовой системы США, что затрудняет Федрезрву управление процентными ставками, которые (в свою очередь. — Прим. авт.) влияют на то, сколько потребители и предприятия платят за кредиты. В сентябре ФРС была вынуждена вмешаться в денежные рынки, чтобы подавить краткий, но тревожный скачок краткосрочных процентных ставок. Центральный банк заявляет, что готов справиться с любыми финансовыми проблемами, которые могут возникнуть до конца года на так называемом рынке соглашений о выкупе или рынке репо на сумму 2,2 триллиона долларов. Но долгосрочное решение еще не разработано".

Хотя так называемый рынок репо не очень известен широкой публике, на самом деле он является незаменимым для функционирования современной финансовой системы. Банки зависят от него для краткосрочного кредитования, в котором в качестве залогов используются государственные облигации. В свою очередь, как справедливо отмечают американские журналисты, плавная работа этого скрытого от широкой публики сегмента финансового рынка "обеспечивает надежное предоставление кредитных средств экономике". Ирония судьбы заключается в том, что американские сенаторы и конгрессмены, когда предлагали пакет "адских санкций" против России, вероятно, рассчитывали сломать "рынок репо" у нас в стране — по крайней мере, министр финансов Стивен Мнучин описывал в своем письме в конгресс именно такие последствия введения "адских санкций". Против Штатов санкции никто не вводил, но ситуация в этом ключевом сегменте финансового рынка выглядит очень плохо — не зря Федрезерву приходится затыкать "дыры" на 86 миллиардов долларов каждый день. Если описать ситуацию в максимально упрощенных и грубых терминах, то на рынке наблюдается катастрофический дефицит желающих одалживать деньги под залог американских государственных облигаций (которые, по крайней мере, в теории) являются безрисковым активом и должны расхватываться потенциальными кредиторами как горячие пирожки.

Потребность в дешевом кредитовании пока может закрывать Федрезерв, который фактически выступает в роли "кредитора последней инстанции", но это — временное решение. The Wall Street Journal цитирует мнение Марка Маквина — менеджера облигационного портфеля в управляющей компании Sage Advisory: "ФРС не может защищать дефицит (бюджета. — Прим. авт.) в триллион долларов из года в год. Это больше, чем их возможности".

Отчаянные и явно незапланированные действия американских властей начинают напоминать экстренные меры, которые принимались в кризис 2008 года, только на этот раз само слово "кризис" никто из официальных лиц не произносит вслух, дабы оно не стало самосбывающимся пророчеством. Нельзя исключать, что непредвиденный стресс, который начался на финансовом рынке в сентябре и не заканчивается, несмотря на все усилия американских монетарных властей, — это признак системных проблем в экономике и один из симптомов надвигающейся рецессии.

CNN сообщает, что как минимум один крупный международный банк ожидает именно рецессии американской экономики уже в следующем году:

"ФРС считает, что у нее все под контролем", — написал в записке для клиентов Филипп Марей, старший стратег Rabobank по американскому рынку. Но та же самая модель прогнозирования, которая привела к тому, что Rabobank правильно определил конец недавнего цикла повышения процентных ставок ФРС, теперь сигнализирует о том, что центральному банку нужно будет "снизить ставки до нуля до конца 2020 года", заявил Марей. "Трех снижений ставки (в этом году. — Прим. авт.) будет недостаточно, чтобы предотвратить спад экономики в рецессию", — написал он.

При этом агенство Bloomberg, ссылаясь в том числе на показания председателя ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессом, отмечает , что в случае замедления американской экономики всех этих мер окажется недостаточно: "Нельзя избежать (признания) того факта, что если экономические условия США существенно не изменятся, то ФРС не сможет снизить процентные ставки в достаточной мере, чтобы значительно смягчить (не говоря уже о том, чтобы развернуть) серьезный экономический спад. <…> Теоретически этот разрыв (между возможностями Федрезерва и потребностями экономики. — Прим. авт.) может быть восполнен за счет фискального стимулирования, то есть правительство либо сокращает налоги, либо увеличивает расходы. На практике это окажется почти невозможным".

В 2016 году Дональд Трамп говорил, что американская экономика — это большой и уродливый финансовый пузырь. Сейчас он не может позволить, чтобы этот пузырь лопнул до выборов 2020 года, и, вероятно, всевозможных краткосрочных решений ФРС окажется достаточно для достижения этой цели. Но после выборов в любой момент вполне может сложиться ситуация, в которой от президента и Минфина потребуются настоящие чудеса, чтобы пузырь продолжил свое существование.