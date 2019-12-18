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Западные инвесторы готовятся вливать миллиарды в Россию
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РИА Новости

Западные инвесторы готовятся вливать миллиарды в Россию

08:00 18.12.2019
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© AP Photo / Richard DrewЭкран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Максим Рубченко. Доля иностранных инвесторов в российских гособлигациях достигла исторического максимума. Ажиотажный спрос также на бумаги российских компаний. Аналитики уверены, что рублевые активы останутся фаворитом рынка и в следующем году. Как это отразится на рубле — в материале РИА Новости.

Время рекордов

Только в октябре зарубежные инвесторы вложили в облигации федерального займа (ОФЗ) более 220 миллиардов рублей.
По состоянию на 1 ноября доля нерезидентов на рынке ОФЗ — 32%, в пересчете на американскую валюту объем российских государственных долговых бумаг превысил 44,4 миллиарда долларов. Это абсолютный рекорд за всю историю ОФЗ.
Но иностранцы на этом останавливаться не собираются. Крупнейшие европейские инвестфонды готовы покупать отечественные ценные бумаги и в новом году.
"Российский рынок продолжит демонстрировать очень хорошую динамику, и он однозначно входит в число моих фаворитов среди развивающихся стран", — заявила агентству Bloomberg Эстер Лоу, старший специалист крупнейшей европейской управляющей компании Amundi Asset Management (активы под управлением — 1,56 триллиона евро).
С ней соглашается Бретт Димент, глава отдела по облигациям развивающихся стран в Aberdeen Asset Management, управляющей активами на 669 миллиардов. "Держать рублевые активы по-прежнему комфортно, и нам все так же нравятся ОФЗ, — говорит он. — Мы позитивно оцениваем российскую экономику и не видим в ней больших рисков".
Инвесторов не пугают даже постоянные попытки американских законодателей ввести новые антироссийские санкции. Так, на прошлой неделе нижняя палата конгресса одобрила законопроект о мерах против "Северного потока — 2", а комитет конгресса по иностранным делам — об ограничениях относительно российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства. Кроме того, продолжается обсуждение законопроекта DASKA, предусматривающего санкции против госдолга России.
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"Двузначная доходность инвестиций в российские активы в достаточной степени компенсирует санкционные риски", — объясняет Эстер Лоу. Как подсчитали аналитики Bloomberg, ОФЗ обеспечили инвесторам с начала года доход более 30% в пересчете на доллары.

Не только госдолг

Ажиотаж у иностранцев вызывают не только ОФЗ, но и корпоративные бумаги — как облигации, так и акции. На прошлой неделе "Газпром нефть" закрыла книгу заявок на размещение долговых бумаг. Спрос в четыре раза превысил предложение.
"Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов и переподписка более чем в четыре раза от первоначального объема позволили "Газпром нефти" снизить ставку до 7,15% годовых — на 25 базисных пунктов ниже первичного уровня. Интерес рынка к облигациям компании обеспечил увеличение объема размещения с десяти миллиардов до 20 миллиардов, что в два раза превышает изначально установленный ориентир", — говорится в сообщении компании.
То же самое и на рынке акций. "Впервые с 2013 года американская доля в зарубежных инвестициях в отечественные ценные бумаги достигла 51%, европейских — выросла до 26%", — отмечает Московская биржа.
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На волне притока иностранных капиталов индекс Мосбиржи установил исторический рекорд, во вторник утром вплотную приблизившись к отметке 3016 пунктов. С начала года этот показатель вырос почти на 30%.
"Общая доходность вложений в российские акции (с учетом дивидендов) с начала года превысила 50%, — сообщают аналитики ВТБ. — Это лучший результат в мире в 2019 году".

Рубль — фаворит нового года

Динамика активов развивающихся стран в 2020-м будет лучше, чем на развитых рынках, уверены крупные западные инвесторы, стратеги и трейдеры, опрошенные агентством Bloomberg.
"Я оптимистично настроен в отношении развивающихся рынков в преддверии нового года, — говорит Такеси Йокути, старший управляющий фондами в Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co. с активами под управлением на сумму больше 160 миллиардов долларов. — Фундаментальные факторы их поддержки сохраняются на фоне очень низких глобальных ставок, и это побудит инвесторов обращать внимание на более высокодоходные активы".
Одним из лидеров по темпам роста фондовых рынков останется Россия, чьи бумаги обеспечивают инвесторам очень привлекательное соотношение доходности и риска.
Табло Токийской фондовой биржи
12 мая, 08:00
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Это значит, что спрос на рублевые активы продолжит расти, а чтобы приобретать их, иностранным инвесторам придется покупать российскую валюту за доллары и евро, не позволяя ей ослабеть.
По опросам Bloomberg, рубль, у которого сейчас лучшие показатели среди валют развивающихся стран (рост к доллару с января — 8,5%, к евро — почти 11%), занял верхнюю строчку в списке предпочтений инвесторов и на следующий год (на втором месте — бразильский реал).
В Sberbank Investment Research ожидают средний курс доллара в 2020 году на отметке 64 рубля. Главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский соглашается, что базовым сценарием на ближайшие месяцы следует считать незначительные колебания в районе 64-65 рублей за доллар.
Эксперты "Уралсиба" предсказывают средний курс доллара в 2020-м на уровне 65,5 рубля. Результат этого года — 64,9 рубля.
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Северный поток — 2Московская биржаГазпром нефтьВТБМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
В это кто то верит. Нам с телевизоров кричат что России выгодно доллар по 65р. Только получается, что когда он стоил 30 мы жили в два а то и в три раза лучше. Что же будет если он опять станет по 30????? Мы станем жить в два раза хуже чем сейчас)!!!)). Браво 👏 великие реформаторы
18 декабря, 08:13
Владимир Почепко
23701014
Ну хоть это радует, надеюсь за инвестициями вырастут и реальные доходы населения, чтоб и внутренняя экономика начала расти.
18 декабря, 08:12
Mikhail Z
24111105
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