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РИА Наука
2019-12-18T09:00+0300
https://ria.ru/20191218/1562494415.html
Ученые узнали, как работа и хобби влияют на риск сердечных заболеваний
https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:0:4284:2411_1036x0_80_0_0_181dcc2a295009177349b49aa2112f62.jpg
РИА Новости

Ученые узнали, как работа и хобби влияют на риск сердечных заболеваний

09:00 18.12.2019
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© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) исследовали связь между особенностями жизненного пути людей с разным типом личности и развитием у них сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте. Исследование поможет разработке оптимальной терапевтической стратегии для пациентов и увеличению активного периода их жизни. Результаты опубликованы в журнале "Психология и психотехника".
Сердечно-сосудистые заболевания – самая распространенная причина смертности населения в большинстве государств, включая Россию. По словам ученых, исследование и контроль психологических факторов, влияющих на возникновение и течение этих заболеваний, может способствовать снижению смертности и увеличению активного периода жизни людей.
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На сегодняшний день специалисты, наряду с общими, выделяют индивидуально-личностные предпосылки к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, зависящие от профессионального типа человека.Ученые МГППУ поставили перед собой задачу выявить влияние индивидуально-личностных факторов на прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний в пенсионном возрасте.
Специалисты использовали комплексную методику, которая включает в себя анкету жизненного пути, учитывающую профессию, уровень карьерных достижений, интересы и увлечения человека на протяжении жизни и в настоящий момент; анализ документов (изучение медицинских карт); методику самооценки особенностей личности Дембо-Рубинштейн в модификации ученых МГППУ; методы математической статистики.
Увлечения подразделялись на группы: интеллектуальные, творческие, спортивные, предметные (рукоделие, технические поделки, ремонт и т.п.). Также испытуемым предлагалось оценить следующие особенности своей личности: активность, агрессивность, общительность, оптимизм, заботливость (наличие объекта заботы).
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Испытуемыми стали 496 человек (110 мужчин и 386 женщин) старше 55 лет, состоящие на учете по сердечно-сосудистому заболеванию. Результаты исследования показали, что у пенсионеров рабочих и технических специальностей (тип "человек – техника") риск сердечно-сосудистых заболеваний усиливают практически все виды активности (общение, целеустремленность, занятие карьерой), а позитивное действие оказывают только развитие предметных интересов, всевозможные технические хобби, рукоделие, занятия огородом, дачей, ремонтом и т.д.
В то же время на пенсионеров из группы служащих (тип "человек – человек") положительно влияют занятия физкультурой, спортом, физическая активность, а оптимизм и занятие рукоделием никакого действия не оказывают.
На пенсионеров, работавших с документами, и офисных работников (тип "человек – знак") занятие любым хобби не влияет никак, на них позитивно воздействуют профессиональная деятельность, карьерный рост, а также наличие дружеского и семейного окружения.

"В целом, на возникновение, развитие и тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний в пенсионном возрасте оказывают влияние наличие вредных привычек (употребление алкоголя, табакокурение, переедание), агрессивность (как личностная черта) и работа в области "человек – техника", а оптимизм и наличие предметных хобби снижают риски", – рассказала РИА Новости профессор кафедры научных основ экстремальной психологии МГППУ Татьяна Березина.

Особенности пола и возраста, по словам специалистов, не влияют на взаимосвязь личностных черт пациентов и тяжести их сердечно-сосудистых заболеваний. Для мужчин и женщин, а также для пенсионеров разных возрастных групп негативные и позитивные факторы, в основном, совпадают.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-013-00092A).
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