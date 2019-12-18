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2019-12-18T00:12+0300
https://ria.ru/20191218/1562492261.html
Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет
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РИА Новости

Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет

00:12 18.12.2019
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© Фото : страница группы Aqua в FacebookГруппа Aqua
Группа Aqua
© Фото : страница группы Aqua в Facebook
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Участники скандинавской поп-группы Aqua объявили, что вернутся на сцену после 20-летнего перерыва, сообщает Mirror.
Музыканты рассказали, что отправятся в тур по Канаде в 2020 году, а в апреле планируют выступить на фестивале Coachella в Калифорнии.
Сейчас работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи — это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим, — заявила солистка группы Лене Нюстрём
Группа Aqua была образована в 1989 году. В нее входило четыре участника: Рене Диф, Сёрена Растед, Клаус Норрен и Лене.
В 1990-х годах коллектив был одним из самых популярных в Дании благодаря хитам Doctor Jones, Turn back time и Barbie girl.
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