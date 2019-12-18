В "Императорский маршрут" по Крыму вошли три дворца династии Романовых

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В программу тура "Императорский маршрут" по Крыму вошли экскурсии по трем дворцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства курортов и туризма Республики.
Помимо посещения основных городов, связанных с пребыванием правителей из династии Романовых на полуострове, туристы смогут побывать в Массандровском, Ливадийском и Ханском дворце.
"В Массандровском дворце никогда не ночевали. В нем отдыхали во время охоты либо прогулок. Он небольшой, но уютный. Прекрасно выглядит в любое время года. Что касается, парадного Ливадийского, то из истории известно, что Николай II просил оставить только этот дворец после отречения от престола. Последний российский император сам принимал участие в его строительстве и оборудовании, вложил много души. Именно здесь он принял присягу на верность Российскому престолу, здесь отдыхал с семьей и работал", — рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Ханский дворец с XV по XVII века был резиденцией крымских ханов, пока в 1783 году полуостров не присоединили к России.
В 1787 году его посетила Екатерина II. Императрица распорядилась поставить там ее кровать, которая до сих пор хранится в музее, расположенном на территории дворца.