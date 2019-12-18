Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-18T11:32+0300
https://ria.ru/20191218/1562486822.html
В "Императорский маршрут" по Крыму вошли три дворца династии Романовых
https://cdn24.img.ria.ru/images/156032/52/1560325220_0:188:2000:1313_1036x0_80_0_0_d0599159d410bde25799bd1753919959.jpg
РИА Новости

В "Императорский маршрут" по Крыму вошли три дворца династии Романовых

11:03 18.12.2019 (обновлено: 11:32 18.12.2019)
669
© Фото : Александр АндреевКрым. Массандровский дворец
Крым. Массандровский дворец
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В программу тура "Императорский маршрут" по Крыму вошли экскурсии по трем дворцам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства курортов и туризма Республики.
Помимо посещения основных городов, связанных с пребыванием правителей из династии Романовых на полуострове, туристы смогут побывать в Массандровском, Ливадийском и Ханском дворце.

"В Массандровском дворце никогда не ночевали. В нем отдыхали во время охоты либо прогулок. Он небольшой, но уютный. Прекрасно выглядит в любое время года. Что касается, парадного Ливадийского, то из истории известно, что Николай II просил оставить только этот дворец после отречения от престола. Последний российский император сам принимал участие в его строительстве и оборудовании, вложил много души. Именно здесь он принял присягу на верность Российскому престолу, здесь отдыхал с семьей и работал", — рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Ханский дворец с XV по XVII века был резиденцией крымских ханов, пока в 1783 году полуостров не присоединили к России.
В 1787 году его посетила Екатерина II. Императрица распорядилась поставить там ее кровать, которая до сих пор хранится в музее, расположенном на территории дворца.
Большой Ливадийский дворец
16 декабря, 18:34Туризм
В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
1200001
ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмКрымРоссия
Рекомендуем
Севастополь. Крым
В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"
Большой Ливадийский дворец
В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
Открытие самого большого в Крыму ледового катка
Стало известно, как в Крыму отметят новогодние праздники
Посетители и львы в крымском сафари-парке Тайган
В Крыму назвали условия возобновления работы парка львов "Тайган"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума продлила переходный период для крымских виноделов до 2023 года
Встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки на границе России и Финляндии. 18 декабря 2019
Дед Мороз и Йоулупукки обменялись поздравлениями и подарками
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму
Автомобиль Следственного комитета РФ
Члены красноярской УИК пойдут под суд за махинации с подписями
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
Испытательный цех предприятия Серийный завод Антонов
В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Ограда воспитательного дома в Китайгородском проезде Москвы
В Москве на территории Воспитательного дома нашли более 900 артефактов
Логотип мессенджера WhatsApp
Эксперты помогли устранить опасную уязвимость в WhatsApp
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран объявил об испытании центрифуг вне рамок ядерной сделки
Подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью Андрей Бовт в суде
Хозяин дома с арсеналом в Ленинградской области заявил, что невиновен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния