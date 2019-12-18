В "Императорский маршрут" по Крыму вошли три дворца династии Романовых

"В Массандровском дворце никогда не ночевали. В нем отдыхали во время охоты либо прогулок. Он небольшой, но уютный. Прекрасно выглядит в любое время года. Что касается, парадного Ливадийского, то из истории известно, что Николай II просил оставить только этот дворец после отречения от престола. Последний российский император сам принимал участие в его строительстве и оборудовании, вложил много души. Именно здесь он принял присягу на верность Российскому престолу, здесь отдыхал с семьей и работал", — рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.