"Мстила за сестру": как киллеры помогли раскрыть убийство следователя

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Ксения Клепча. У СК России появился шанс поставить точку в расследовании громкого убийства московского следователя Александра Леонова, застреленного семь лет назад. Исполнителей установили еще в 2015-м, однако на заказчика вышли только сейчас. По версии следствия, преступление организовала экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова.

Десятки версий

Следователя Московского межрайонного следственного управления на транспорте Александра Леонова убили на западе Москвы 12 сентября 2012-го. В тот вечер он возвращался домой вместе с гражданской женой — судьей Савеловского районного суда Татьяной Адамовой. Выйдя из машины, ждал, пока она припаркуется. К нему подошел неизвестный и расстрелял в упор. Леонов скончался до приезда скорой, преступник скрылся.

© РИА Новости/Аврора Cледователи работают на месте убийства cледователя Александра Леонова © РИА Новости/Аврора Cледователи работают на месте убийства cледователя Александра Леонова

Проанализировав все обстоятельства, криминалисты пришли к выводу, что имеют дело с настоящим профессионалом, поэтому версия заказного убийства отрабатывалась как приоритетная. Дело возбудили по статье "Убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности", предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения.

Однако в СК Леонов проработал всего два месяца и вряд ли нажил врагов, готовых пойти на убийство. Следователи решили более детально изучить биографию погибшего, которая оказалась довольно насыщенной. К 38 годам он успел поработать и мировым судьей, и коллектором. Кроме того, в качестве консультанта коллегии адвокатов "Аннэксус" Леонов участвовал в нескольких громких "звездных" судах, связанных, в частности, с Филиппом Киркоровым и Бари Алибасовым.

© Фото : пресс-служба прокуратуры РСО-Алания Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова (по центру) © Фото : пресс-служба прокуратуры РСО-Алания Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова (по центру)

К тому же, по словам источника "Коммерсанта" , отношения с женщинами у Леонова были "весьма запутанными". В поисках заказчика силовики на всякий случай изучили архив Савеловского районного суда, однако каких-либо зацепок в приговорах, вынесенных Татьяной Адамовой, так и не обнаружили.

Квартирный вопрос

Впрочем, в Савеловском районном суде нашлись другие любопытные материалы. Оказалось, что Леонов на протяжении двух лет пытался поделить имущество с бывшей женой Людмилой. Речь шла в том числе о долгах в размере 135 тысяч долларов. Договориться никак не удавалось: в суде первой инстанции были зарегистрированы десятки встречных исков, потом стороны подавали на апелляцию. Судя по документам, ситуация складывалась не в пользу Людмилы. Суд взыскал с нее часть долгов бывшего мужа и неустойку за нарушение условий договора займа, а также половину стоимости семейного автомобиля.

Далеко не все тяжбы были разрешены, однако конфликт между супругами к появлению подозреваемых так и не привел. С мертвой точки дело сдвинулось лишь через несколько лет — при расследовании другого преступления, на первый взгляд, никак не связанного с гибелью Леонова.

Люди Джако

© Фото : Interpol Криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако) © Фото : Interpol Криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако)

К середине 2010-х центральный аппарат СК России добился заметных успехов в расследовании дела банды киллеров, на счету которой как минимум 60 убийств.

По версии следствия, ОПГ в начале нулевых создал известный криминальный авторитет Аслан Гагиев по кличке Джако. В банде было около 50 человек, в основном бывшие военные и сотрудники правоохранительных органов. "Работали" бригадами: одна отвечала за слежку, вторая — за оружие, третья — за непосредственное "выполнение заказа". Начинали в Северной Осетии, потом перебрались в столицу. Среди известных жертв группировки — мэр Владикавказа Виталий Караев и вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев.

К 2015-му следователи собрали достаточно доказательств и приступили к массовым арестам. В СИЗО отправили почти два десятка человек, остальные, включая Гагиева, подались в бега. В длинном списке выполненных "заказов", составленном после многочисленных допросов, значился и Леонов. Исполнители не знали заказчика, однако некоторые подробности сообщили. Так, выяснилось, что Джако доверил организацию преступления своей "правой руке" Артуру Джиоеву.

Объявленного в международный розыск Джиоева к тому времени уже арестовали в Греции. На экстрадицию потребовалось три года. Вернувшись на родину, он заключил сделку со следствием и подробно рассказал обо всех убийствах, в которых участвовал. В январе этого года Советский районный суд Владикавказа приговорил киллера к 17 годам колонии строгого режима.

Гости от бывшей

Ольгу Швецову, родную сестру Людмилы Леоновой, задержали в Северной Осетии в середине декабря. По версии СК, чтобы "заказать" бывшего мужа сестры, прокурор Швецова лично встретилась с Асланом Гагиевым в Москве.

Все оказалось банально. Сашу Леонова заказала киллеру сестра его жены, с которой он делил имущество - небольшую Квартиру. pic.twitter.com/K6qlrgMXQZ — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) December 17, 2019

В ближайшее время силовикам вновь предстоит изучить историю семейного конфликта Леоновых. Экс-прокурор отправится в следственный изолятор.

Главарь банды киллеров Аслан Гагиев также пока находится в СИЗО. Его взяли в 2015-м в Австрии, когда он попытался получить статус беженца. С возвращением в Россию долго тянули. Защита Гагиева использовала все возможные аргументы, вплоть до редкой формы аэрофобии, не позволяющей ему пользоваться авиатранспортом.

Но в июне 2018-го Джако все-таки доставили на родину. На расследование ушло несколько месяцев, и уже почти год Гагиев знакомится с материалами дела.