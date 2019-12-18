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Туризм
2019-12-18T06:56+0300
https://ria.ru/20191218/1562482028.html
Названы самые загруженные дни в столичных аэропортах перед Новым годом
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РИА Новости

Названы самые загруженные дни в столичных аэропортах перед Новым годом

06:56 18.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Аналитики туристического поисковика назвали самые загруженные предновогодние дни в аэропортах Москвы, сообщает Biletix.
Специалисты сервиса проанализировали статистику бронирований авиабилетов с вылетом из Москвы в период с 20 декабря 2019 по 8 января 2020 года.
Оказалось, что 28 и 30 декабря 2019 года станут самыми загруженными предновогодними днями: именно в эти даты больше всего пассажиров улетят на отдых.
Пик новогоднего подорожания авиабилетов пришелся на период с 25 декабря по 4 января, отмечают эксперты. Средний чек составил 18567 рублей, в то время как в декабре 2019 года — 10863 рубля, а в январе 2020 года — 14261 рубль.
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