Названы самые загруженные дни в столичных аэропортах перед Новым годом

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Аналитики туристического поисковика назвали самые загруженные предновогодние дни в аэропортах Москвы, сообщает Biletix.

Специалисты сервиса проанализировали статистику бронирований авиабилетов с вылетом из Москвы в период с 20 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

Оказалось, что 28 и 30 декабря 2019 года станут самыми загруженными предновогодними днями: именно в эти даты больше всего пассажиров улетят на отдых.