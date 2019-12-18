© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА "Маячки спасения" помогут грибникам выйти из леса

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Вологодской области началась установка маячков спасения — опознавательных красных знаков-стрелок из оцинкованной стали, которые помогут людям самостоятельно выбраться из леса или упростят спасателям поиски пропавшего человека.

На перекрестках лесных дорог, опушках, самых посещаемых линейных ориентирах в лесу их устанавливают волонтеры спасательного отряда Вологодской ГМХА и сотрудники региональной аварийно-спасательной службы.

По словам специалистов, такие маячки облегчат поиск людей, пропавших в чаще. Стрелки не только помогут самостоятельно выйти из леса, но и верно описать свое местоположение при вызове спасателей. За каждой стрелкой на карте закреплены свои координаты, маячок быстро ищется по GPS-навигатору.

Метки уже установили вдоль дороги на Пошехонье в районе деревни Норобово, сообщает Вологодский областной информационный центр. Местные жители говорят, что здесь часто теряются грибники из-за густых зарослей и плохой связи.

Вскоре красные стрелки установят и в лесах в направлении трассы Вологда — Новая Ладога, около поселка Федотово, в районе Поповки вдоль Кирилловской трассы.