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2019-12-18T12:13+0300
https://ria.ru/20191218/1562476015.html
Маячки спасения помогут грибникам выйти из леса
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РИА Новости

Маячки спасения помогут грибникам выйти из леса

08:00 18.12.2019 (обновлено: 12:13 18.12.2019)
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© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА"Маячки спасения" помогут грибникам выйти из леса
Маячки спасения помогут грибникам выйти из леса
© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Вологодской области началась установка маячков спасения — опознавательных красных знаков-стрелок из оцинкованной стали, которые помогут людям самостоятельно выбраться из леса или упростят спасателям поиски пропавшего человека.
На перекрестках лесных дорог, опушках, самых посещаемых линейных ориентирах в лесу их устанавливают волонтеры спасательного отряда Вологодской ГМХА и сотрудники региональной аварийно-спасательной службы.
По словам специалистов, такие маячки облегчат поиск людей, пропавших в чаще. Стрелки не только помогут самостоятельно выйти из леса, но и верно описать свое местоположение при вызове спасателей. За каждой стрелкой на карте закреплены свои координаты, маячок быстро ищется по GPS-навигатору.
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Метки уже установили вдоль дороги на Пошехонье в районе деревни Норобово, сообщает Вологодский областной информационный центр. Местные жители говорят, что здесь часто теряются грибники из-за густых зарослей и плохой связи.
Вскоре красные стрелки установят и в лесах в направлении трассы Вологда — Новая Ладога, около поселка Федотово, в районе Поповки вдоль Кирилловской трассы.
Маячки спасения уже зарекомендовали себя в ряде российских регионов. С успехом метками не первый сезон пользуются жители Татарстана, Нижегородской, Воронежской и Ярославской областей.
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