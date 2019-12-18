Биография Бориса Волынова

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске.
В 1953 году окончил 24-ю военную авиационную школу первоначального обучения летчиков ВВС Приволжского военного округа (Павлодар, Казахстан), в 1955 году – Сталинградское военное авиационное училище летчиков (Новосибирск), в 1968 году – инженерный факультет Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского, получил квалификацию "летчик-инженер-космонавт".
С 1956 года служил летчиком, с 1957 года – старшим летчиком 726 истребительного авиационного полка противовоздушной обороны (ПВО) 133 истребительной авиационной дивизии ПВО в Ярославле.
С 1958 года по 1960 год служил старшим летчиком 147 Гвардейского истребительного авиационного полка ПВО той же дивизии.
В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
В 1961 году после прохождения общекосмической подготовки и сдачи выпускных экзаменов был зачислен на должность космонавта ЦПК.
С сентября по ноябрь 1961 года готовился к полету на одиночном космическом корабле (КК) по программе трехсуточного одиночного полета в составе группы космонавтов. Полет отменили в связи с изменением программы.
С ноября 1961 года по август 1962 года проходил подготовку по программе группового полета кораблей "Восток-3" и "Восток-4". Был вторым дублером пилота КК "Восток-3" Андрияна Николаева и пилота КК "Восток-4" Павла Поповича.
С сентября 1962 года по май 1963 года проходил подготовку в качестве дублера пилота корабля "Восток-5" по программе совместного полета двух кораблей. Во время старта корабля "Восток-5" 14 июня 1963 года был дублером пилота корабля Валерия Быковского.
С июня по сентябрь 1964 года проходил подготовку в качестве командира экипажа КК "Восход". Во время старта КК "Восход" 12 октября 1964 года был дублером командира корабля Владимира Комарова.
С мая по декабрь 1965 года Борис Волынов проходил подготовку в качестве командира основного экипажа корабля "Восход-3" для полета по научной программе длительностью 10-15 суток. С декабря 1965 года по май 1966 года после пересмотра программы полета готовился в качестве командира основного экипажа корабля "Восход-3" по военной программе. В мае 1966 года полет был отменен за несколько дней до старта, когда экипаж уже принял корабль.
С сентября 1966 года по 1967 год проходил теоретическую подготовку по программе облета Луны на КК Л-1 в составе группы космонавтов.
С июня 1967 года готовился в качестве командира дублирующего экипажа активного корабля 7К-ОК по программе "Стыковка".
С февраля по май 1968 года проходил подготовку по программе "Стыковка" в качестве командира основного экипажа пассивного корабля 7К-ОК "Союз-2".
С августа по октябрь 1968 года проходил подготовку в качестве командира активного корабля по программе автономного испытания КК "Союз" со стыковкой с беспилотным кораблем. Во время старта КК "Союз-3" 26 октября 1968 года был вторым дублером командира корабля Георгия Берегового.
В ноябре-декабре 1968 года проходил непосредственную подготовку к полету в качестве командира основного экипажа пассивного КК "Союз-5".
15-18 января 1969 года совершил первый космический полет в качестве командира корабля "Союз-5". Стартовал вместе с Алексеем Елисеевым и Евгением Хруновым, которые после первой в мире стыковки двух пилотируемых кораблей перешли через открытый космос в КК "Союз-4".
Волынов осуществлял посадку космического корабля в одиночку. При возвращении на Землю не произошло отделение спускаемого аппарата от приборно-агрегатного отсека, корабль снижался в аварийном режиме по баллистической траектории с вращением по всем осям. Приземление произошло с недолетом до расчетной точки на 600 километров. Продолжительность полета составила трое суток 00 часов 54 минуты 15 секунд.
С 1971 года по апрель 1972 года Борис Волынов проходил подготовку по программе "Алмаз". С 11 сентября 1972 года по февраль 1973 года готовился к полету на орбитальную пилотируемую станцию (ОПС-101) "Алмаз" ("Салют-2") в качестве командира дублирующего экипажа по программе первой экспедиции. Полет был отменен из-за разгерметизации ОПС "Алмаз" на орбите в апреле 1973 года.
С 13 августа 1973 года по июнь 1974 года проходил подготовку к полету на ОПС-101-2 "Алмаз" ("Салют-3") в качестве командира дублирующего экипажа первой экспедиции. Во время старта КК "Союз-14" 3 июля 1974 года был дублером командира корабля Павла Поповича.
С июля по август 1974 года проходил подготовку в режиме поддержания тренированности в качестве командира экипажа по программе второй экспедиции на ОПС-101-2 "Алмаз" ("Салют-3"). В сентябре-декабре 1974 года проходил подготовку по программе "Алмаз" на базе Центрального конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ).
С января 1975 года по июнь 1976 года готовился к полету на ОПС-103 "Алмаз" ("Салют-5") в качестве командира основного экипажа по программе первой экспедиции.
С 6 июля по 24 августа 1976 года совершил второй космический полет в качестве командира корабля "Союз-21" и первой основной экспедиции на ОПС "Алмаз" ("Салют-5"), вместе с Виталием Жолобовым. Из-за возникших на станции проблем полет был прекращен досрочно. Продолжительность полета составила 49 суток 06 часов 23 минуты 32 секунды.
В 1976 году Борис Волынов был назначен заместителем командира отряда космонавтов, старшим инструктором-космонавтом (с января 1982 года – инструктор-космонавт-испытатель).
В 1983-1990 годах – командир отряда космонавтов.
В 1990 году уволен в запас в звании полковника по достижении предельного возраста и отчислен из отряда космонавтов.
После ухода из отряда космонавтов был вице-президентом Российской ассоциации международного сотрудничества, в дальнейшем работал в коммерческой структуре.
Борис Волынов – летчик-космонавт СССР (1969), космонавт 2-го класса (1976), кандидат технических наук (1980).
Награжден двумя медалями "Золотая Звезда" Героя Советского Союза и двумя орденами Ленина (1969,1976), орденами Красной Звезды (1961), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1990), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000), Дружбы (2011), медалями, венгерским орденом Государственного Знамени (1973), иностранными медалями. Является лауреатом премии правительства РФ имени Ю.А. Гагарина (2011).
Волынов – почетный гражданин городов: Иркутска, Калуги, Магадана, Прокопьевска (Кемеровская область), Херсона (Украина), Кустаная (Казахстан), Софии (Болгария), Калыш (Польша), Московской области.
Бронзовый бюст космонавта установлен в городе Прокопьевск Кемеровской области, где он провел детство и юность. В Прокопьевске его именем названа улица и школа.
В 2018 году Новокузнецкому аэропорту (Спиченково) присвоено имя Бориса Волынова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников