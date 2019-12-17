Минэнерго рассмотрит заявки еще двух городов на "альткотельную"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В министерстве энергетики РФ находятся на рассмотрении заявки о переходе в ценовую зону теплоснабжения, соответствующую модели рынка тепла по методу "альтернативной котельной", от Оренбурга и Прокопьевска в Кемеровской области, сообщила и.о. заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Юлия Бондаренко в ходе своего выступления в Госдуме.

"У нас сейчас на рассмотрении находится заявка на отнесение Оренбурга к ценовой зоне и Прокопьевска", - отметила Бондаренко.

Ранее во вторник она также сообщила, что переход на метод "альтернативной котельной" в данный момент рассматривают 29 муниципалитетов страны.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.