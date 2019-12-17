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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-12-18T12:23+0300
https://ria.ru/20191217/1562523948.html
Минэнерго рассмотрит заявки еще двух городов на "альткотельную"
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РИА Новости

Минэнерго рассмотрит заявки еще двух городов на "альткотельную"

12:22 17.12.2019 (обновлено: 12:23 18.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция
Тепловая станция
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В министерстве энергетики РФ находятся на рассмотрении заявки о переходе в ценовую зону теплоснабжения, соответствующую модели рынка тепла по методу "альтернативной котельной", от Оренбурга и Прокопьевска в Кемеровской области, сообщила и.о. заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Юлия Бондаренко в ходе своего выступления в Госдуме.

"У нас сейчас на рассмотрении находится заявка на отнесение Оренбурга к ценовой зоне и Прокопьевска", - отметила Бондаренко.

Ранее во вторник она также сообщила, что переход на метод "альтернативной котельной" в данный момент рассматривают 29 муниципалитетов страны.
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
Пуско-наладочные работы в новой газовой котельной
17 декабря, 12:16Теплоснабжение
Переход на "альткотельную" рассматривают 29 муниципалитетов
Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.
На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.
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