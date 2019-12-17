Переход на "альткотельную" рассматривают 29 муниципалитетов

"В настоящее время по информации Минэнерго у нас 29 населённых пунктов рассматривают возможное внедрение целевой модели. При этом некоторые из них планируют уже подать заявки до конца этого года, но основная часть всё-таки в следующем году планируется", - сказала Бондаренко.