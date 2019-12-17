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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-12-18T12:16+0300
https://ria.ru/20191217/1562523410.html
Переход на "альткотельную" рассматривают 29 муниципалитетов
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РИА Новости

Переход на "альткотельную" рассматривают 29 муниципалитетов

12:16 17.12.2019 (обновлено: 12:16 18.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПуско-наладочные работы в новой газовой котельной
Пуско-наладочные работы в новой газовой котельной
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Переход на метод "альтернативной котельной" в данный момент рассматривают 29 муниципалитетов, сообщила и.о. заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Юлия Бондаренко в ходе своего выступления в Госдуме.

"В настоящее время по информации Минэнерго у нас 29 населённых пунктов рассматривают возможное внедрение целевой модели. При этом некоторые из них планируют уже подать заявки до конца этого года, но основная часть всё-таки в следующем году планируется", - сказала Бондаренко.

"Только в рамках этих 29 населенных пунктов объём инвестиций, привлекаемых системой теплоснабжения, составит 145,4 миллиарда рублей", - добавила она.
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
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Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.
На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.
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ТеплоснабжениеЖКХМинистерство энергетики РФЭкономика
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