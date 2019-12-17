Власти Самары 18 декабря подадут заявку о переходе на "альткотельную"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти Власти Самары планируют подать заявку в министерство энергетики РФ о переходе города на метод "альтернативной котельной" в среду, 18 декабря, сообщил замглавы городского округа Самара Владимир Василенко в ходе своего выступления в Госдуме.

"Мы завтра сдаёмся в министерство энергетики, ... инвестпрограмма свёрстана", - сказал Василенко.

Он также отметил, что планируется плавный переход: до 2028 года тариф будет расти по 6% в год.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.