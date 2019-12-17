В Праге состоялась манифестация за отставку премьера Бабиша

Митинги, организованные движением "Миллион моментов за демократию" в июне и ноябре этого года в пражском парке Letna, собирали, по данным полиции, примерно по 250 тысяч участников, приезжавших со всех концов республики. На минувшей неделе в митинге на Вацлавской площади в Праге участвовали, по данным полиции, 45-50 тысяч человек. В понедельник митинги и манифестации с требованием отставки премьера состоялись, по данным движения "Миллион моментов за демократию", примерно в 200 населенных пунктах Чехии. В четверг подобные акции пройдут в 13 краевых центрах республики.