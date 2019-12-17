В Праге состоялась манифестация за отставку премьера Бабиша

ПРАГА, 17 дек — РИА Новости. Очередная манифестация за отставку премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша состоялась во вторник вечером в центре Праги, она началась митингом на Вацлавской площади и завершилась у здания правительства, представитель полиции Виолета Сиржиштёва сообщила журналистам, что в акции участвовало более 15 тысяч человек.
По словам выступившего на митинге главы общественного движения "Миллион моментов за демократию", организовавшего манифестацию, Микулаша Минаржа, активисты своими акциями намерены вынудить премьера покинуть свой пост.
"Мы пришли сюда, потому что хотим выразить свой протест против продолжающегося распада политической культуры в нашей стране, где постепенно становятся нормой ложь, обход законов, конфликт интересов", - заявил на митинге Минарж.
Минарж напомнил собравшимся о том, что в начале декабря полиция возобновила уголовное дело о незаконном получении Бабишем на одну из своих фирм субсидии ЕС на сумму около 50 миллионов крон (около двух миллионов евро). Ранее, в ноябре, Еврокомиссия после проведенного аудита обвинила Бабиша в конфликте интересов, поскольку он в качестве премьера продолжает оказывать поддержку своему бизнесу, получая, в том числе, дотации из фондов ЕС.
Очередным подтверждением усиления позиций премьера Минарж назвал выдвижение в понедельник на пост омбудсмена Гелены Валковой, по мнению Минаржа, давней соратницы Бабиша.
Митинги, организованные движением "Миллион моментов за демократию" в июне и ноябре этого года в пражском парке Letna, собирали, по данным полиции, примерно по 250 тысяч участников, приезжавших со всех концов республики. На минувшей неделе в митинге на Вацлавской площади в Праге участвовали, по данным полиции, 45-50 тысяч человек. В понедельник митинги и манифестации с требованием отставки премьера состоялись, по данным движения "Миллион моментов за демократию", примерно в 200 населенных пунктах Чехии. В четверг подобные акции пройдут в 13 краевых центрах республики.
Тем временем Бабиш в воскресенье в очередной раз заявил, что не намерен оставлять свой пост. В свою очередь, президент Милош Земан считает все общественные акции против Бабиша напрасными и организованными "политическими неудачниками".
"Если кто-то хочет отставки премьера, пусть побеждает его на выборах, это самый демократичный способ смены власти", - заявил Земан, выступая в минувший четверг по TV Barrandov.
6 июня 2018, 16:40Биография Андрея Бабиша