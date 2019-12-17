США поздно мешать строительству "Северного потока — 2", заявил эксперт

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Строительство газопровода Строительство газопровода "Северный поток — 2" находится на финальной стадии, США уже поздно препятствовать реализации проекта при помощи санкций, сказал РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

Сенат США проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине. После одобрения сената документ должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.

"В любом случае, предпринимать что-либо против этого газопровода уже слишком поздно - "Северный поток — 2" построен более чем на 90%, небольшой участок в Дании могут достроить менее чем за месяц, а материковая часть трубы в Германии построена уже больше чем наполовину. Поэтому даже если понадобиться закончить проект в течение 30 дней как этого хотят немцы, "Газпром" это вполне в состоянии сделать", - заявил эксперт.

В то же время, старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что санкции США все же могут помешать "Северному потоку — 2". "Новые санкции, если они действительно вступят в силу, могут создать операционные сложности для проекта и затормозить его реализацию", - сказал он РИА Новости. В частности, понадобится время для замены судна-трубоукладчика, если вместо текущего будут введены ограничения, отметил аналитик.