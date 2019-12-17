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США поздно мешать строительству "Северного потока — 2", заявил эксперт
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РИА Новости

США поздно мешать строительству "Северного потока — 2", заявил эксперт

23:52 17.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" находится на финальной стадии, США уже поздно препятствовать реализации проекта при помощи санкций, сказал РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Сенат США проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине. После одобрения сената документ должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.
Строительство газопровода Северный поток-2
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Санкции США не сорвут запуск "Северного потока — 2", считает эксперт
"В любом случае, предпринимать что-либо против этого газопровода уже слишком поздно - "Северный поток — 2" построен более чем на 90%, небольшой участок в Дании могут достроить менее чем за месяц, а материковая часть трубы в Германии построена уже больше чем наполовину. Поэтому даже если понадобиться закончить проект в течение 30 дней как этого хотят немцы, "Газпром" это вполне в состоянии сделать", - заявил эксперт.
В то же время, старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что санкции США все же могут помешать "Северному потоку — 2". "Новые санкции, если они действительно вступят в силу, могут создать операционные сложности для проекта и затормозить его реализацию", - сказал он РИА Новости. В частности, понадобится время для замены судна-трубоукладчика, если вместо текущего будут введены ограничения, отметил аналитик.
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Антиамериканские санкции: Германия может дать весомый ответ СШАУ представителей немецкого политикума опять свое особое мнение. По поводу российского и американского газа. И это мнение все сильнее раздражает Вашингтон.
Немецкое издание Bild во вторник со ссылкой на документ министерства экономики ФРГ для служебного пользования сообщило, что правительство страны не исключает негативного влияния американских санкций на работы по укладке "Северного потока — 2" в датской экономической зоне. При этом Берлин допускает, что газопровод будет достроен в течение 30 дней, что позволит избежать санкций.
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