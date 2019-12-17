Полиция предъявит обвинения трем участникам стычек у здания Рады

КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Правоохранители намерены предъявить обвинения трем участникам стычек около Верховной рады Украины, сообщила во вторник пресс-служба киевской полиции.
Несколько акций прошли во вторник у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Между митингующими и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, сейчас правоохранители проводят следственные действия в рамках уголовного дела по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
"В настоящее время следователи готовят объявления подозрения трем активным участникам события", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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