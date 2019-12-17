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Участие США в ЭКСПО-2020 под угрозой из-за отсутствия финансирования
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РИА Новости

Участие США в ЭКСПО-2020 под угрозой из-за отсутствия финансирования

23:46 17.12.2019
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© Depositphotos / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Depositphotos / teamtime
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Участие США во всемирной выставке ЭКСПО, которая пройдет в октябре 2020 года в Дубае (ОАЭ), находится под угрозой из-за отказа конгресса выделить финансирование на эти цели, заявили в госдепартаменте.
"Неспособность комитета по ассигнованиям Палаты представителей включить в законопроект об ассигнованиях на конец года двухпартийное предложение, которое позволило бы госдепартаменту использовать средства для участия в ЭКСПО-2020 в Дубае, является упущенной возможностью для Соединенных Штатов", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
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В госдепартаменте пояснили, что предложение было направлено на устранение "давних ограничений, которые Конгресс наложил на способность нашей страны продвигать американские интересы на выставках".
Кроме того, в ведомстве указали, что наличие таких ограничений ставит под угрозу заявки американских городов Миннеаполис и Хьюстон на проведение предстоящих выставок.
"Госдепартамент изучает другие варианты, которые позволили бы Соединенным Штатам принять участие в выставке ЭКСПО-2020 в Дубае", - сообщают в пресс-службе.
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На территории ЭКСПО-2020 в Дубае возведут 65-метровый куполКупол высотой 65 метров и диаметром 150 метров будет возведён на центральной площадке международной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае, сообщает эмиратское издание The National.
Комитет по ассигнованиям, как и всю палату представителей США, контролируют демократы - политические противники президента-республиканца Дональда Трампа и его администрации.
Во вторник Палата представителей США проголосовала за окончательные поправки к федеральному бюджету-2020. Теперь бюджет будет направлен на утверждение сената, а затем на подпись президента.
ЭКСПО является одной из крупнейших мировых выставок. О желании принять участие в мероприятиях в Дубае уже заявили более 100 стран.
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