Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп распространил выдержанное в резком тоне письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси , в котором обвинил ее и остальных демократов в нарушении конституции при проведении процедуры импичмента.

Палата представителей намерена в среду проголосовать по вопросу об импичменте Дональду Трампу . Демократы обвинили его в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Демократы заявляют, что Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена.

"Я пишу, чтобы очень твердо и категорически выразить протест против партийного крестового похода с целью импичмента, который начали демократы в палате представителей. Этот импичмент является беспрецедентным и неконституционным превышением полномочий со стороны законодателей-демократов", - говорится в письме Трампа.

Проводя этот недействительный импичмент, вы нарушаете клятву, данную при вступлении в должность, нарушаете свою присягу конституции и объявляете открытую войну американской демократии. Дональд Трамп президент США президент США

Он потребовал, чтобы конгресс сосредоточился не на импичменте, а на "беспрецедентном превышении полномочий ФБР" в ходе предвыборной кампании 2016 года, когда под слежкой оказались несколько сотрудников штаба Трампа.

Трамп пояснил, что не надеется на изменение демократами своей точки зрения. "Я пишу вам это письмо для истории, а также для того, чтобы постоянно и неизгладимо зафиксировать мои мысли", - пишет Трамп.

Президент США последовательно опровергает предъявленные ему обвинения. Разговор с Зеленским он назвал "абсолютно невинным". По его заявлению, демократы пытаются представить политические разногласия с Трампом в виде подлежащего импичменту преступления президента. Трамп также повторяет версию, согласно которой, не он, а его оппонент Байден шантажировал Украину помощью США.

"Вы прекрасно знаете, что (бывший - ред.) вице-президент Байден использовал свою должность и 1 миллиард долларов помощи США, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который изучал компанию, платившую его сыну миллионы долларов", - пишет Трамп.

Он также назвал "опасным и предвзятым" обвинение в воспрепятствовании конгрессу. По его словам, демократы изобретают новые стандарты ответственности, по которым "любому президенту США можно было бы объявить импичмент много раз".

Он обвинил демократов в том, что они хотят отменить итоги выборов 2016 года и считают саму демократию своим врагом. Трамп заявил также, что демократы изначально не скрывали намерения объявить ему импичмент, и цитирует ряд оскорбительных и даже нецензурных высказываний демократов в свой адрес. Также он перечисляет длинный список своих достижений, включая экономический рост, и заявляет, что демократы пытаются отвлечь внимание избирателей от этих достижений. Трамп вновь обрушился на расследование по "российскому делу" спецпрокурора Роберта Мюллера, который два года искал и так и не нашел "сговора Трампа с Россией". Также обвинил демократов во "вмешательстве в выборы и подрыве американской демократии".

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"Вы связали усилия по импичменту с полностью дискредитированной "российской" фальшивкой, заявив дважды, что "все дороги ведут к Путину", хотя вы знаете, что это откровенная ложь. Я гораздо жестче с Россией, чем президент (Барак) Обама осмеливался даже помыслить", - пишет Трамп в письме к Пелоси.

Кроме того, он заявил, что демократы проигнорировали нормы разбирательства, не дав ему возможности оправдаться в предъявленных обвинениях. По его словам, процессуальные нормы соблюдались лучше даже в знаменитом процессе над "салемскими ведьмами" в Америке в XVII веке. Тогда 19 человек были казнены по обвинению в колдовстве.

Наконец, Трамп обвинил Пелоси в лицемерии за ее слова о том, что она не хочет объявлять ему импичмент и даже молится за президента, но у нее нет выбора.