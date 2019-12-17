Египет не откажется от поддержки армии Хафтара в Ливии

КАИР, 17 дек - РИА Новости. Египет не откажется от поддержки Ливийской национальной армии Египет не откажется от поддержки Ливийской национальной армии Халифы Хафтара , заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с иностранными журналистами в курортном Шарм эш-Шейхе.

"Есть разница между негативным вмешательством и поддержкой Ливийской национальной армии. Мы от нее не откажемся, это позиция Египта уже на протяжении пяти лет", - сказал он.

По словам ас-Сиси, "только ЛНА может быть ответственна за сохранение и единство ливийского государства".

"Мы сказали, что мы выступаем за национальное государство, не за страну вооруженных и экстремистских группировок, террористов", - добавил президент.

В понедельник, заседающее в Триполи Правительство национального согласия Ливии потребовало от Египта отказаться от поддержки Хафтара, "пересмотреть свою позицию в отношении ливийского кризиса и начать играть позитивную роль".

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля не прекращает попыток захватить столицу.