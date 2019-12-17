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Египет не откажется от поддержки армии Хафтара в Ливии
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РИА Новости

Египет не откажется от поддержки армии Хафтара в Ливии

23:24 17.12.2019
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
КАИР, 17 дек - РИА Новости. Египет не откажется от поддержки Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с иностранными журналистами в курортном Шарм эш-Шейхе.
"Есть разница между негативным вмешательством и поддержкой Ливийской национальной армии. Мы от нее не откажемся, это позиция Египта уже на протяжении пяти лет", - сказал он.
По словам ас-Сиси, "только ЛНА может быть ответственна за сохранение и единство ливийского государства".
"Мы сказали, что мы выступаем за национальное государство, не за страну вооруженных и экстремистских группировок, террористов", - добавил президент.
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В понедельник, заседающее в Триполи Правительство национального согласия Ливии потребовало от Египта отказаться от поддержки Хафтара, "пересмотреть свою позицию в отношении ливийского кризиса и начать играть позитивную роль".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля не прекращает попыток захватить столицу.
В середине декабря Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Саррадж заявил, что информация о наступлении ЛНА в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между ЛНА и силами ПНС на ряде направлений в Триполи.
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Халифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиЛивияЕгипетВ мире
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