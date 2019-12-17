НАСА ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке мест на "Союзе"

ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. НАСА ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке одного-двух дополнительных мест на "Союзе" для доставки экипажа на МКС до возобновления собственных пилотируемых полетов, сообщил на брифинге во вторник заместитель руководителя программы МКС в НАСА Джоел Монтабано.
"Сейчас последнее приобретенное нами место (для американского астронавта на борту российского "Союза") должно стартовать в апреле 2020 года, и мы ведем ознакомительное обсуждение с "Роскосмосом" о покупке одного – двух дополнительных мест", - сказал представитель ведомства.
В октябре глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что НАСА, скорее всего, потребуется одно-два места на российских ракетах-носителях "Союз" для запуска астронавтов на МКС. Тогда, по его словам, переговоры на этот счет пока не были начаты.
Ранее директор НАСА сообщил, что агентство не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС. Такая ситуация может сложиться, если возникнут трудности с испытаниями американских кораблей.
После этого один из участников переговоров сообщил РИА Новости, что НАСА рассматривает возможность покупки одного из мест в экипаже корабля "Союз МС-17", который полетит на Международную космическую станцию в октябре 2020 года. В качестве наиболее вероятного кандидата на третье место в "Союзе МС-17" рассматривается астронавт НАСА Стивен Боуэн.
Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, комментируя эту информацию, сообщил, что Россия готова обсуждать с США предоставление одного места в корабле "Союз", если к октябрю 2020 года не будут готовы американские корабли.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".
В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing. В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечен на 20 декабря.
22 октября, 11:04Сказано в эфире"Будто санкций и не было". Эксперт о сотрудничестве США и России в космосеНАСА хочет купить еще одно место в российском "Союзе", сообщают СМИ. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал в эфире радио Sputnik о совместной работе двух стран в исследовании космоса.