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2019-12-17T23:22+0300
https://ria.ru/20191217/1562508697.html
НАСА ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке мест на "Союзе"
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РИА Новости

НАСА ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке мест на "Союзе"

23:22 17.12.2019
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. НАСА ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке одного-двух дополнительных мест на "Союзе" для доставки экипажа на МКС до возобновления собственных пилотируемых полетов, сообщил на брифинге во вторник заместитель руководителя программы МКС в НАСА Джоел Монтабано.
"Сейчас последнее приобретенное нами место (для американского астронавта на борту российского "Союза") должно стартовать в апреле 2020 года, и мы ведем ознакомительное обсуждение с "Роскосмосом" о покупке одного – двух дополнительных мест", - сказал представитель ведомства.
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В октябре глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что НАСА, скорее всего, потребуется одно-два места на российских ракетах-носителях "Союз" для запуска астронавтов на МКС. Тогда, по его словам, переговоры на этот счет пока не были начаты.
Ранее директор НАСА сообщил, что агентство не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС. Такая ситуация может сложиться, если возникнут трудности с испытаниями американских кораблей.
После этого один из участников переговоров сообщил РИА Новости, что НАСА рассматривает возможность покупки одного из мест в экипаже корабля "Союз МС-17", который полетит на Международную космическую станцию в октябре 2020 года. В качестве наиболее вероятного кандидата на третье место в "Союзе МС-17" рассматривается астронавт НАСА Стивен Боуэн.
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В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".
В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing. В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечен на 20 декабря.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосНАСАРоссия
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