Путин и Макрон провели телефонный разговор

Разговор состоялся по инициативе Парижа. В частности, главы государств обсудили вопрос транзита российского газа в ЕС через Украину.

"Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", — заявили в Кремле.

Кроме того, Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию "нормандского саммита". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле выполнения Минских соглашений.

Главы государств также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. В частности, Путин рассказал Макрону о выполнении договоренностей России и Турции по северо-востоку страны и Идлибу.

"С обеих сторон акцентирована важность решительной борьбы с терроризмом и тесной координации действий на этом направлении", — отметили в Кремле.