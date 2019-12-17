Путин и Макрон провели телефонный разговор

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
Разговор состоялся по инициативе Парижа. В частности, главы государств обсудили вопрос транзита российского газа в ЕС через Украину.
"Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", — заявили в Кремле.
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Кроме того, Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию "нормандского саммита". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле выполнения Минских соглашений.
Главы государств также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. В частности, Путин рассказал Макрону о выполнении договоренностей России и Турции по северо-востоку страны и Идлибу.
"С обеих сторон акцентирована важность решительной борьбы с терроризмом и тесной координации действий на этом направлении", — отметили в Кремле.
Мировые лидеры подчеркнули, что урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии должно проходить дипломатическим путем.