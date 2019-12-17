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Анкара примет меры в ответ на санкции США, заявили в МИД Турции
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РИА Новости

Анкара примет меры в ответ на санкции США, заявили в МИД Турции

23:17 17.12.2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
АНКАРА, 17 дек — РИА Новости. Санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400 и строительства газопровода "Турецкий поток" не помешают Турции предпринимать шаги для защиты нацбезопасности, Анкара примет меры в ответ на действия Вашингтона, говорится в заявлении турецкого МИД.
Сенат и палата представителей США проголосовали во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, который предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Также оборонный бюджет предполагает запрет на передачу Турции новейших американских самолетов F-35 в ответ на покупку Анкарой С-400.
"Несправедливое препятствование участию нашей страны в программе F-35, в которой она выполняет все свои обязательства, повторение призыва к санкциям в отношении нашей страны из-за поставок С-400, аналогичные меры против проекта "Турецкий поток" свидетельствует о неуважении конгресса к решениям, которые мы принимаем как суверенное государство", - говорится в заявлении.
Члены конгресса США, преследующие внутриполитические цели под влиянием враждебных Анкаре кругов, продолжают подрывать турецко-американские отношения, отмечает МИД Турции.
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"Напомним еще раз, что язык угроз и санкций не помешает Турции решительно предпринять необходимые шаги для обеспечения ее национальной безопасности. Никто не должен сомневаться, что Турция примет необходимые меры в ответ на эти враждебные по отношению к нашей стране инициативы", - заявил турецкий МИД.
Анкара также осудила "попытки отменить эмбарго США на поставки оружия на Кипр, которые нанесут удар по усилиям по урегулированию на острове и приведу к опасной эскалации".
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Запуск "Турецкого потока" ожидается 8 января 2020 года. "Газпром" в конце ноября сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки "Турецкого потока".
Эрдоган - большой змей. Президент Турции припомнил США индейцев
16 декабря, 16:40Акценты
Эрдоган – Большой Змей. Президент Турции припомнил США индейцевКак далеко у Вашингтона и Анкары все зайдет, неизвестно. Создается впечатление, что точка невозврата где-то рядом. Но разрыв не устраивает никого. Так что, вероятно, все останутся на своих местах. Ну, кроме индейцев.
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Турецкий потокС-400 «Триумф»F-35МИД ТурцииТурцияРоссияСШАВ мире
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