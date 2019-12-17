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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Ливии

23:14 17.12.2019
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© AP Photo / Thibault CamusПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Thibault Camus
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон отметили в ходе телефонного разговора необходимость разрешения кризиса в Ливии политико-дипломатическим путем, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по Ливии президенты отметили необходимость разрешения кризиса политико-дипломатическим путем. В этой связи подтверждена поддержка Россией и Францией посреднических усилий ООН и ФРГ по мирному урегулированию", - говорится в сообщении.
Добавляется, что президенты также рассмотрели некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
"Условленно о продолжении контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияЛивияРоссияВ мире
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