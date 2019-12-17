Путин и Макрон обсудили ситуацию в Ливии

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон отметили в ходе телефонного разговора необходимость разрешения кризиса в Ливии политико-дипломатическим путем, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по Ливии президенты отметили необходимость разрешения кризиса политико-дипломатическим путем. В этой связи подтверждена поддержка Россией и Францией посреднических усилий ООН и ФРГ по мирному урегулированию", - говорится в сообщении.
Добавляется, что президенты также рассмотрели некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
"Условленно о продолжении контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.