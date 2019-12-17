Телеканалы выдвинули операторам ультиматум о вещании в интернете

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Телеканалы, входящие в Телеканалы, входящие в "Газпром-медиа" "Национальную медиа группу" (НМГ), направили операторам связи письмо, в котором потребовали с 1 февраля вести трансляцию каналов в интернете через платформу "Витрина ТВ", говорится в письмах (копии некоторых из них имеются у РИА Новости").

"С 1 февраля 2020 года распространение ОТТ-версии телеканала будет доступно исключительно через ООО "Витрина ТВ". В случае, если подключение через ООО "Витрина ТВ" не будет реализовано к 1 февраля 2020 года ...(оператор) должен прекратить распространение ОТТ-версии телеканала 1 февраля 2020 года", - говорится в письмах.

Телеканалы также требуют от операторов с 25 декабря 2019 года по 31 января 2020 года транслировать каналы на определенных условиях: вести вещание в неизменном виде, также при ретрансляции телеканалов запрещается размещение любой информации, носящей рекламный характер.

В "Газпром-медиа" и НМГ РИА Новости подтвердили отправку писем всем основным операторам. Как рассказали в пресс-службе "Газпром-медиа", причиной такого шага послужил тот факт, что операторы "путем записи эфира фактически предоставляют сервис VOD, что является нарушением прав использования контента ТВ-каналов".

"Данное решение продиктовано многочисленными нарушениями при распространении телеканалов со стороны операторов, что, в свою очередь, ведет к многомиллиардный убыткам. Такие действия со стороны операторов являются незаконными", - заявили в пресс-службе НМГ.

В "Национальной медиа группе" добавили, что эфирные версии запрещено использовать без блэкаутов, также нельзя взимать с абонентов плату за дополнительные сервисы, на которые у операторов нет прав (catch up, перемотка, time shift).

Позиция операторов

Операторы подтвердили получение писем, но выразили несогласие с требованиями телеканалов.

"Триколор" подтверждает получение подобного письма. В отношении "Витрины ТВ" наша позиция не изменилась. Ранее, еще 15 июля, "Триколор" уже был вынужден отключить некоторые каналы мультиплексов по требованию правообладателя. Это случилось после отказа с нашей стороны встраивать плеер "Витрины ТВ" во все наши ОТТ-сервисы", - сказали в пресс-службе "Триколора".

В компании отметили, что отказываются от вещания через "Витрину ТВ". "Текущая ситуация, когда фактически частная организация становится монополистом в вещании определенных телеканалов, диктующим свои условия рынку, приводит к тому, что более миллиона пользователей ОТТ-сервисов "Триколора" не могут получить доступ к просмотру части каналов первого и второго мультиплекса в интернете", - добавили в "Триколоре".

В пресс-службе МТС сообщили, что письма телеканалов требуют детального изучения с точки зрения законности выдвинутых требований. "Все трансляции указанных в письме каналов мы осуществляем на основании действующих лицензий. Выполнение нами требований вещателя могут привести к нарушению закона и прав наших абонентов на доступ к информации", - отметили в компании.

"ЭР-Телекоме" также заявили, что вопрос требует дополнительного изучения - в том числе, с точки зрения антимонопольного законодательства.

"Нам кажутся странными претензии наших партнеров и их согласованные действия по навязыванию рынку способа приема сигнала через ООО "Витрина ТВ", особенно в период обсуждения в Государственной Думе законодательной инициативы по схожему предмету регулирования", - заявили в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").

"Мегафоне" указали, что компания ведет переговоры с каналами.

"Ростелеком" следит за развитием событий и находится в переговорах с вещателями по данному вопросу, сообщили в пресс-службе оператора.

История вопроса

В июле в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий законодательное закрепление единого поставщика контента 20 телеканалов первого и второго мультиплексов при трансляции через интернет. Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.