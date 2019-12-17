Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T02:40+0300
https://ria.ru/20191217/1562508362.html
Телеканалы выдвинули операторам ультиматум о вещании в интернете
https://cdn25.img.ria.ru/images/154019/97/1540199734_0:164:3057:1884_1036x0_80_0_0_4b0bbb414e5df669d1f855c323434000.jpg
РИА Новости

Телеканалы выдвинули операторам ультиматум о вещании в интернете

23:09 17.12.2019 (обновлено: 02:40 18.12.2019)
4248
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Телеканалы, входящие в "Газпром-медиа" и "Национальную медиа группу" (НМГ), направили операторам связи письмо, в котором потребовали с 1 февраля вести трансляцию каналов в интернете через платформу "Витрина ТВ", говорится в письмах (копии некоторых из них имеются у РИА Новости").
"С 1 февраля 2020 года распространение ОТТ-версии телеканала будет доступно исключительно через ООО "Витрина ТВ". В случае, если подключение через ООО "Витрина ТВ" не будет реализовано к 1 февраля 2020 года ...(оператор) должен прекратить распространение ОТТ-версии телеканала 1 февраля 2020 года", - говорится в письмах.
Телеканалы также требуют от операторов с 25 декабря 2019 года по 31 января 2020 года транслировать каналы на определенных условиях: вести вещание в неизменном виде, также при ретрансляции телеканалов запрещается размещение любой информации, носящей рекламный характер.
В "Газпром-медиа" и НМГ РИА Новости подтвердили отправку писем всем основным операторам. Как рассказали в пресс-службе "Газпром-медиа", причиной такого шага послужил тот факт, что операторы "путем записи эфира фактически предоставляют сервис VOD, что является нарушением прав использования контента ТВ-каналов".
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
12 декабря, 11:38Культура
В "Газпром-медиа" объяснили, почему убрали "Слугу народа" из эфира ТНТ
"Данное решение продиктовано многочисленными нарушениями при распространении телеканалов со стороны операторов, что, в свою очередь, ведет к многомиллиардный убыткам. Такие действия со стороны операторов являются незаконными", - заявили в пресс-службе НМГ.
В "Национальной медиа группе" добавили, что эфирные версии запрещено использовать без блэкаутов, также нельзя взимать с абонентов плату за дополнительные сервисы, на которые у операторов нет прав (catch up, перемотка, time shift).

Позиция операторов

Операторы подтвердили получение писем, но выразили несогласие с требованиями телеканалов.
"Триколор" подтверждает получение подобного письма. В отношении "Витрины ТВ" наша позиция не изменилась. Ранее, еще 15 июля, "Триколор" уже был вынужден отключить некоторые каналы мультиплексов по требованию правообладателя. Это случилось после отказа с нашей стороны встраивать плеер "Витрины ТВ" во все наши ОТТ-сервисы", - сказали в пресс-службе "Триколора".
В компании отметили, что отказываются от вещания через "Витрину ТВ". "Текущая ситуация, когда фактически частная организация становится монополистом в вещании определенных телеканалов, диктующим свои условия рынку, приводит к тому, что более миллиона пользователей ОТТ-сервисов "Триколора" не могут получить доступ к просмотру части каналов первого и второго мультиплекса в интернете", - добавили в "Триколоре".
ЖК Даниловская мануфактура в стенах бывшей текстильной фабрики в Москве
22 ноября, 11:16
"Национальная медиа группа" займет два этажа на "Даниловской мануфактуре"
В пресс-службе МТС сообщили, что письма телеканалов требуют детального изучения с точки зрения законности выдвинутых требований. "Все трансляции указанных в письме каналов мы осуществляем на основании действующих лицензий. Выполнение нами требований вещателя могут привести к нарушению закона и прав наших абонентов на доступ к информации", - отметили в компании.
В "ЭР-Телекоме" также заявили, что вопрос требует дополнительного изучения - в том числе, с точки зрения антимонопольного законодательства.
"Нам кажутся странными претензии наших партнеров и их согласованные действия по навязыванию рынку способа приема сигнала через ООО "Витрина ТВ", особенно в период обсуждения в Государственной Думе законодательной инициативы по схожему предмету регулирования", - заявили в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").
В "Мегафоне" указали, что компания ведет переговоры с каналами.
"Ростелеком" следит за развитием событий и находится в переговорах с вещателями по данному вопросу, сообщили в пресс-службе оператора.

История вопроса

В июле в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий законодательное закрепление единого поставщика контента 20 телеканалов первого и второго мультиплексов при трансляции через интернет. Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
В ноябре газета "Ведомости" писала, что операторы направили главе комитета по информполитике Госдумы Леониду Левину и сенатору Людмиле Боковой письмо, предложив отменить обязательное использование софта (плеера) от одной организации. Взамен они предлагают прописать в законопроекте норму о возможном использовании такого ПО теми площадками и операторами, у которых нет собственного плеера.
Офис компании Яндекс. Архивное фото
5 декабря 2018, 11:18
Газпром-медиа заключил мировое соглашение с "Яндексом"
3440458
Обсудить 4
Людмила БоковаГазпром-МедиаЛеонид ЛевинЭР-Телеком ХолдингТриколор ТВВымпелКомМегафонНациональная Медиа ГруппаМТСРостелекомМедиа - Общество
Популярные комментарии
Пропаганда растет и нарушает антимонопольное законодательство! Как потребитель, я имею полное право смотреть передачи в удобное для меня время и в удобном для меня месте!
17 декабря, 23:28
Artur Tsarev
910000
Рекомендуем
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
Ноутбук
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
"Пересветы" начали прикрывать передвижные ракетные комплексы
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Персонажи мультсериала The Simpsons
Фанаты вспоминают любимые серии в день рождения "Симпсонов"
Строительство газопровода Северный поток-2
В Госдуме прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
Сирийская армия в провинции Идлиб
В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко может войти в историю объединителем, заявил Жириновский
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
Миронов высказался за референдум о возвращении смертной казни
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Военнослужащие
Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для масштабной войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией
02:42В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
02:37В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
Лента новостейМолния