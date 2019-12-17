Путин и Макрон обсудили вопрос транзита российского газа в ЕС

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмануэлем Макроном проблематику транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
"Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами. Затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию девятого декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Отмечается, что лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер".