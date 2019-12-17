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Путин и Макрон обсудили вопрос транзита российского газа в ЕС
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РИА Новости

Путин и Макрон обсудили вопрос транзита российского газа в ЕС

23:11 17.12.2019 (обновлено: 23:12 17.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмануэлем Макроном проблематику транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
"Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами. Затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию девятого декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Отмечается, что лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
Вчера, 03:26
Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину
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ФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинУкраинаЭкономика
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