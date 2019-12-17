Трамп назвал процесс импичмента "незаконной попыткой госпереворота"

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо в адрес спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором сравнил процедуру импичмента с госпереворотом.

Американский лидер написал, что хочет выразить протест против "партийного крестового похода", который начали демократы в палате представителей.

"Это не что иное, как незаконная, партийная попытка госпереворота", - говорится в письме.

Трамп подчеркнул, что демократы все это время проводят "фейковое расследование в отношении демократически избранного президента США".

Глава Белого дома также назвал процедуру импичмента "неконституционным превышением полномочий".

"Проводя этот недействительный импичмент, вы нарушаете клятву, данную при вступлении в должность, нарушаете свою присягу конституции и объявляете открытую войну американской демократии", - добавил Трамп.

Он пояснил, что не надеется на изменение демократами своей точки зрения.

"Я пишу вам это письмо для истории, а также для того, чтобы надолго и неизгладимо зафиксировать мои мысли", - пишет Трамп.

Президент США последовательно опроверг предъявленные ему обвинения. Разговор с Зеленским он назвал "абсолютно невинным". При этом он напомнил, что его оппонент Байден шантажировал Украину.

"Вы прекрасно знаете, что (бывший. - Прим. ред.) вице-президент Байден использовал свою должность и миллиард долларов помощи США, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который изучал деятельность компании, платившей его сыну миллионы долларов", - говорится в письме.

Американский лидер обвинил демократов в том, что они хотят отменить итоги выборов 2016 года. Трамп отметил, что его оппоненты изначально не скрывали намерения объявить ему импичмент. После этого он процитировал ряд оскорбительных и даже нецензурных высказываний демократов в свой адрес. Он также перечислил длинный список своих достижений, включая экономический рост, и заявил, что оппоненты пытаются отвлечь внимание избирателей от этого всего.

Кроме того, Трамп вновь обрушился с критикой на расследование по "российскому делу" спецпрокурора Роберта Мюллера, который два года искал, но так и не нашел свидетельств его "сговора с Москвой".

"Вы связали усилия по импичменту с полностью дискредитированной "российской" фальшивкой, заявив дважды, что "все дороги ведут к Путину", хотя вы знаете, что это откровенная ложь. Я гораздо жестче с Россией, чем президент Обама осмеливался даже помыслить", - написал Трамп.

Кроме того, он заявил, что демократы проигнорировали нормы разбирательства, не дав ему возможности оправдаться в предъявленных обвинениях. По его словам, процессуальные нормы соблюдались лучше даже в знаменитом процессе над "салемскими ведьмами" в Америке в XVII веке. Тогда 19 человек были казнены по обвинению в колдовстве.

Наконец, Трамп обвинил Пелоси в лицемерии за ее слова о том, что она не хочет объявлять ему импичмент и даже молится за президента, но у нее нет выбора.

"Не сомневаюсь, что американский народ возложит на вас и на демократов полную ответственность за это на выборах 2020 года. Он нескоро простит вам извращение правосудия и превышение полномочий", - пишет Трамп.