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Трамп назвал процесс импичмента "незаконной попыткой госпереворота"
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РИА Новости

Трамп назвал процесс импичмента "незаконной попыткой госпереворота"

23:00 17.12.2019 (обновлено: 23:39 17.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо в адрес спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором сравнил процедуру импичмента с госпереворотом.
Американский лидер написал, что хочет выразить протест против "партийного крестового похода", который начали демократы в палате представителей.
"Это не что иное, как незаконная, партийная попытка госпереворота", - говорится в письме.
Трамп подчеркнул, что демократы все это время проводят "фейковое расследование в отношении демократически избранного президента США".
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Глава Белого дома также назвал процедуру импичмента "неконституционным превышением полномочий".
"Проводя этот недействительный импичмент, вы нарушаете клятву, данную при вступлении в должность, нарушаете свою присягу конституции и объявляете открытую войну американской демократии", - добавил Трамп.
Он пояснил, что не надеется на изменение демократами своей точки зрения.
"Я пишу вам это письмо для истории, а также для того, чтобы надолго и неизгладимо зафиксировать мои мысли", - пишет Трамп.
Президент США последовательно опроверг предъявленные ему обвинения. Разговор с Зеленским он назвал "абсолютно невинным". При этом он напомнил, что его оппонент Байден шантажировал Украину.
"Вы прекрасно знаете, что (бывший. - Прим. ред.) вице-президент Байден использовал свою должность и миллиард долларов помощи США, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который изучал деятельность компании, платившей его сыну миллионы долларов", - говорится в письме.
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Американский лидер обвинил демократов в том, что они хотят отменить итоги выборов 2016 года. Трамп отметил, что его оппоненты изначально не скрывали намерения объявить ему импичмент. После этого он процитировал ряд оскорбительных и даже нецензурных высказываний демократов в свой адрес. Он также перечислил длинный список своих достижений, включая экономический рост, и заявил, что оппоненты пытаются отвлечь внимание избирателей от этого всего.
Кроме того, Трамп вновь обрушился с критикой на расследование по "российскому делу" спецпрокурора Роберта Мюллера, который два года искал, но так и не нашел свидетельств его "сговора с Москвой".
"Вы связали усилия по импичменту с полностью дискредитированной "российской" фальшивкой, заявив дважды, что "все дороги ведут к Путину", хотя вы знаете, что это откровенная ложь. Я гораздо жестче с Россией, чем президент Обама осмеливался даже помыслить", - написал Трамп.
Кроме того, он заявил, что демократы проигнорировали нормы разбирательства, не дав ему возможности оправдаться в предъявленных обвинениях. По его словам, процессуальные нормы соблюдались лучше даже в знаменитом процессе над "салемскими ведьмами" в Америке в XVII веке. Тогда 19 человек были казнены по обвинению в колдовстве.
Наконец, Трамп обвинил Пелоси в лицемерии за ее слова о том, что она не хочет объявлять ему импичмент и даже молится за президента, но у нее нет выбора.
"Не сомневаюсь, что американский народ возложит на вас и на демократов полную ответственность за это на выборах 2020 года. Он нескоро простит вам извращение правосудия и превышение полномочий", - пишет Трамп.
Пилата представители. Конгресс США к импичменту готов
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Пилата представители. Конгресс США к импичменту готовДемократы в Капитолии – это теперь палата прокураторов. Или, как вариант, Пилата представители. В их кавалерийском наскоке на Дональда Трампа тоже было что-то шаркающее. Это когда ноги помнят, но уже не тянут. Но в отведенное самим себе время они уложились.
Демократы, у которых большинство в палате представителей, намерены в среду проголосовать по вопросу об импичменте Трампу по обвинению в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. После этого должен быть проведен процесс в сенате, где роль судьи отводится главе Верховного суда Джону Робертсу, а присяжных - полному составу сената. Для импичмента в сенате требуется две трети голосов, но располагающие простым большинством республиканцы не намерены отстранять Трампа от власти.
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Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампСША
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