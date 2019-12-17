В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. После отказа от прямых поставок газа из . После отказа от прямых поставок газа из России Киеву пришлось переплатить 1,5 миллиарда долларов за топливо по реверсу из Европы . Об этом на пресс-конференции заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач

По его словам, "Нафтогаз" приобретал газ по завышенным ценам. Так, с 2015 по 2018 годы средняя цена на голубое топливо в Европе составляла 211 долларов за тысячу кубометров, тогда как Киев платил за него около 245 долларов. С 2018 года переплата составляла около 50 долларов за тысячу кубометров, отметил Деркач.

Парламентарий подчеркнул, что газом по реверсу торгуют украинские компании, связанные с руководством "Нафтогаза".

"Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза", — сказал депутат.

Он добавил, что в результате деятельности украинской компании цены на газ в стране выросли "за последние годы в десять раз".

"Полтора миллиарда долларов денег простых наших сограждан "снефтегазили", — считает Деркач.

По его информации, схему "покрывали" американские компании, получавшие определенную долю прибыли, бывший вице-президент США Джо Байден и американец Амос Хохштайн, входящий в наблюдательный совет "Нафтогаза". Часть денег выводилась в офшоры, заявил Деркач,

Как считает депутат, деятельность "Нафтогаза" и связанных с ним компаний следует рассматривать как государственную измену.

Киев с ноября 2015 года прекратил закупки газа у России и стал приобретать его по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Действующие контракты на поставку и транзит российского топлива через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах. В Москве отмечали, что контракт должен быть выгодным для России в финансовом плане, а Киев обязан представить план модернизации своей газотранспортной системы.

Российская сторона настаивает на том, что соглашение может быть подписано только на условиях взаимного отказа от требований в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.