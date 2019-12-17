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В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
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РИА Новости

В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России

22:52 17.12.2019 (обновлено: 23:06 17.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. После отказа от прямых поставок газа из России Киеву пришлось переплатить 1,5 миллиарда долларов за топливо по реверсу из Европы. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.
По его словам, "Нафтогаз" приобретал газ по завышенным ценам. Так, с 2015 по 2018 годы средняя цена на голубое топливо в Европе составляла 211 долларов за тысячу кубометров, тогда как Киев платил за него около 245 долларов. С 2018 года переплата составляла около 50 долларов за тысячу кубометров, отметил Деркач.
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Парламентарий подчеркнул, что газом по реверсу торгуют украинские компании, связанные с руководством "Нафтогаза".
"Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза", — сказал депутат.
Он добавил, что в результате деятельности украинской компании цены на газ в стране выросли "за последние годы в десять раз".
"Полтора миллиарда долларов денег простых наших сограждан "снефтегазили", — считает Деркач.
По его информации, схему "покрывали" американские компании, получавшие определенную долю прибыли, бывший вице-президент США Джо Байден и американец Амос Хохштайн, входящий в наблюдательный совет "Нафтогаза". Часть денег выводилась в офшоры, заявил Деркач,
Как считает депутат, деятельность "Нафтогаза" и связанных с ним компаний следует рассматривать как государственную измену.
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Киев с ноября 2015 года прекратил закупки газа у России и стал приобретать его по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Действующие контракты на поставку и транзит российского топлива через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах. В Москве отмечали, что контракт должен быть выгодным для России в финансовом плане, а Киев обязан представить план модернизации своей газотранспортной системы.
Российская сторона настаивает на том, что соглашение может быть подписано только на условиях взаимного отказа от требований в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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651485333
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УкраинаАндрей ДеркачНафтогаз УкраиныГазпромВерховная Рада УкраиныЕвропаРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
200 млн. клянчат по всему миру и тут же 1.5млрд. отдают дяде в карман. Точно морекопатели. И смех и грех, как говорится.
17 декабря, 22:54
llevone2017
2130101
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