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2019-12-17T22:35+0300
https://ria.ru/20191217/1562507647.html
Палата представителей США приняла федеральный бюджет на 2020 год
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РИА Новости

Палата представителей США приняла федеральный бюджет на 2020 год

22:35 17.12.2019
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© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© AP Photo / Cliff Owen
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала во вторник за окончательные поправки к федеральному бюджету, свидетельствуют результаты голосования.
У демократов и республиканцев был срок до 20 декабря, чтобы согласовать свои позиции совсем вопросам и избежать так называемого "шатдауна" - частичной или полной приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия утвержденного финансирования.
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Общая расходная часть составляет 1,4 триллиона долларов, в том числе 746 миллиардов на оборонные расходы и 655 миллиардов на другие цели.
При этом "шатдаун" невыгоден обеим партиям - считается, что в предвыборный год от бюджетных споров страдает популярность как республиканцев, так и демократов, а также действующего президента.
Теперь бюджет будет направлен на утверждение сената.
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