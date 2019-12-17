Палата представителей США приняла федеральный бюджет на 2020 год

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала во вторник за окончательные поправки к федеральному бюджету, свидетельствуют результаты голосования.
У демократов и республиканцев был срок до 20 декабря, чтобы согласовать свои позиции совсем вопросам и избежать так называемого "шатдауна" - частичной или полной приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия утвержденного финансирования.
13 декабря, 08:00"Достанется всем": на что США потратят рекордный военный бюджет
Общая расходная часть составляет 1,4 триллиона долларов, в том числе 746 миллиардов на оборонные расходы и 655 миллиардов на другие цели.
При этом "шатдаун" невыгоден обеим партиям - считается, что в предвыборный год от бюджетных споров страдает популярность как республиканцев, так и демократов, а также действующего президента.
Теперь бюджет будет направлен на утверждение сената.