Палата представителей США приняла федеральный бюджет на 2020 год

Вид на Капитолий в Вашингтоне

© AP Photo / Cliff Owen Вид на Капитолий в Вашингтоне

У демократов и республиканцев был срок до 20 декабря, чтобы согласовать свои позиции совсем вопросам и избежать так называемого "шатдауна" - частичной или полной приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия утвержденного финансирования.

Общая расходная часть составляет 1,4 триллиона долларов, в том числе 746 миллиардов на оборонные расходы и 655 миллиардов на другие цели.

При этом "шатдаун" невыгоден обеим партиям - считается, что в предвыборный год от бюджетных споров страдает популярность как республиканцев, так и демократов, а также действующего президента.