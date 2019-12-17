Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T22:25+0300
https://ria.ru/20191217/1562507516.html
В Госдуме прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155942/61/1559426133_0:382:2961:2048_1036x0_80_0_0_7bf8155065506be3962418b73b15db05.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"

22:25 17.12.2019
2104
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В военном бюджете США, предусматривающем санкции против "Северного потока — 2", прослеживается недобросовестная конкуренция с попыткой навязать Европе покупку американского сжиженного газа (СПГ), считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Сенат США проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования. Ранее сенат и палата представителей США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Его уже одобрила нижняя палата конгресса, и после одобрения сената документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ. Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
18 ноября, 11:28Акценты
Антиамериканские санкции: Германия может дать весомый ответ СШАУ представителей немецкого политикума опять свое особое мнение. По поводу российского и американского газа. И это мнение все сильнее раздражает Вашингтон.
"Что касается санкций против "Северного потока — 2", то здесь прослеживается четкая экономическая заинтересованность США, а точнее недобросовестная конкуренция: они хотят поставлять свой более дорогой сжиженный газ и пытаются заставить европейцев его покупать вопреки экономическим соображениям", - сказал Морозов РИА Новости.
Поэтому, считает депутат, США "выдумают такие угрозы", которые якобы исходят от России.
Вместе с тем, как отметил первый зампред думского комитета Дмитрий Новиков, в вопросе необходимости наращивать военный бюджет нет ничего нового, и это тема, в которой политическая элита США сравнительно консолидирована.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
13 декабря, 23:00
Киев надеется на остановку "Северного потока — 2" на фоне санкций США
"Более того, эта раскрутка санкционной спирали - это один из способов оправдать наращивание военных расходов", - отметил Новиков.
Как пояснил депутат, все это связано и с непосредственными задачами США: оказывать давление на Россию с целью подорвать ее экономику, боеспособность и уменьшить влияние.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
2861333
Обсудить 1
Антон МорозовСеверный поток — 2Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя оценил резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта по гумпомощи САР
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Девушка на фестивале китайской культуры Китай: великое наследие и новая эпоха на ВДНХ в Москве
Выяснилось, сколько денег китайцы тратят в ювелирных магазинах России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко может войти в историю объединителем, заявил Жириновский
Строительство газопровода Северный поток-2
Санкции США не сорвут запуск "Северного потока — 2", считает эксперт
Сирийская армия в провинции Идлиб
В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
Телеканалы выдвинули ультиматум операторам о вещании в интернете
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
Миронов высказался за референдум о возвращении смертной казни
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Путин и Макрон обсудили вопрос транзита российского газа в ЕС
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
00:30Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Лента новостейМолния