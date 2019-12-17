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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T23:38+0300
https://ria.ru/20191217/1562507494.html
В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат
https://cdn23.img.ria.ru/images/150779/70/1507797019_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_d153a6f261550cee7c831f3708682c58.jpg
РИА Новости

В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат

22:28 17.12.2019 (обновлено: 23:38 17.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСирийская армия в провинции Идлиб
Сирийская армия в провинции Идлиб
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат, ранены еще 20, сообщил на брифинге глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
С ночи до полудня боевики группировок "Хайат Тахрир аш-Шам"* и "Сирийская национальная армия" атаковали позиции правительственных войск в районе Мешерфы.
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"В нападениях участвовали два танка и три боевые машины пехоты. Атакам предшествовали массированные обстрелы позиций из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий", — сказал Боренков.
В 7:45 утра не менее 30 боевиков попытались прорваться с территории Идлибской зоны деэскалации в направлении позиций правительственных войск в районе Мелькии провинции Алеппо на пяти автомобилях повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами.
Три автомобиля удалось уничтожить.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВооруженные силы СирииИдлиб (мухафаза)Центр по примирению в СирииВойна в СирииВ мире
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