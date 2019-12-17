МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат, ранены еще 20, сообщил на брифинге глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат, ранены еще 20, сообщил на брифинге главагенерал-майор Юрий Боренков.

С ночи до полудня боевики группировок "Хайат Тахрир аш-Шам"* и "Сирийская национальная армия" атаковали позиции правительственных войск в районе Мешерфы.

"В нападениях участвовали два танка и три боевые машины пехоты. Атакам предшествовали массированные обстрелы позиций из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий", — сказал Боренков.

В 7:45 утра не менее 30 боевиков попытались прорваться с территории Идлибской зоны деэскалации в направлении позиций правительственных войск в районе Мелькии провинции Алеппо на пяти автомобилях повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами.

Три автомобиля удалось уничтожить.