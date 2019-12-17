Боевики планируют нападения на позиции армии Сирии, заявили в ЦПВС

"По имеющейся информации, главари вооруженных группировок в ближайшее время планируют новые нападения на позиции сирийских правительственных сил. Российскими средствами разведки выявлена переброска около 300 членов формирований "Сирийской национальной армии", 20 пикапов с крупнокалиберными орудиями и семь единиц бронетехники из района Африн провинции Алеппо в Идлибскую зону деэскалации", - сообщил Боренков.



*Террористическая организация, запрещенная в России