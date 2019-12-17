Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T22:27+0300
https://ria.ru/20191217/1562507434.html
Боевики планируют нападения на позиции армии Сирии, заявили в ЦПВС
https://cdn23.img.ria.ru/images/155024/89/1550248954_0:20:2983:1698_1036x0_80_0_0_dd336ce5251cdb211a60edb327398c1e.jpg
РИА Новости

Боевики планируют нападения на позиции армии Сирии, заявили в ЦПВС

22:20 17.12.2019 (обновлено: 22:27 17.12.2019)
391
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Вооруженные группировки планируют нападения на позиции сил Сирии, Россия выявила переброску боевиков и бронетехники в Идлибскую зону деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Семнадцатого декабря боевики группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и "Сирийская национальная армия" предприняли несколько атак на позиции вооруженных сил САР в районе Мешерфы провинции Идлиб. Боевики вооруженных группировок также предприняли попытку прорыва с Идлибской зоны деэскалации в направлении позиций ВС САР в районе Мелькии провинции Алеппо.
"По имеющейся информации, главари вооруженных группировок в ближайшее время планируют новые нападения на позиции сирийских правительственных сил. Российскими средствами разведки выявлена переброска около 300 членов формирований "Сирийской национальной армии", 20 пикапов с крупнокалиберными орудиями и семь единиц бронетехники из района Африн провинции Алеппо в Идлибскую зону деэскалации", - сообщил Боренков.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 18:23
Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Ливию
1000101
Обсудить 0
Война в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииВооруженные силы СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
Рекомендуем
Сирийская армия в провинции Идлиб
В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя оценил резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта по гумпомощи САР
Строительство газопровода Северный поток-2
В Госдуме прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Египет не откажется от поддержки армии Хафтара в Ливии
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе
Девушка на фестивале китайской культуры Китай: великое наследие и новая эпоха на ВДНХ в Москве
Выяснилось, сколько денег китайцы тратят в ювелирных магазинах России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко может войти в историю объединителем, заявил Жириновский
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Ливии
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал процесс импичмента "незаконной попыткой госпереворота"
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
Телеканалы выдвинули операторам ультиматум о вещании в интернете
Персонажи мультсериала The Simpsons
Фанаты вспоминают любимые серии в день рождения "Симпсонов"
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Депутат попросил Генпрокуратуру помочь семье с 23 детьми в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией
02:42В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
02:37В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
Лента новостейМолния