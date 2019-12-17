Боевики планируют нападения на позиции армии Сирии, заявили в ЦПВС

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Вооруженные группировки планируют нападения на позиции сил Сирии, Россия выявила переброску боевиков и бронетехники в Идлибскую зону деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Семнадцатого декабря боевики группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и "Сирийская национальная армия" предприняли несколько атак на позиции вооруженных сил САР в районе Мешерфы провинции Идлиб. Боевики вооруженных группировок также предприняли попытку прорыва с Идлибской зоны деэскалации в направлении позиций ВС САР в районе Мелькии провинции Алеппо.
"По имеющейся информации, главари вооруженных группировок в ближайшее время планируют новые нападения на позиции сирийских правительственных сил. Российскими средствами разведки выявлена переброска около 300 членов формирований "Сирийской национальной армии", 20 пикапов с крупнокалиберными орудиями и семь единиц бронетехники из района Африн провинции Алеппо в Идлибскую зону деэскалации", - сообщил Боренков.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России