Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T22:12+0300
https://ria.ru/20191217/1562507329.html
Депутат попросил Генпрокуратуру помочь семье с 23 детьми в Подмосковье
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:3023:1700_1036x0_80_0_0_da5336536926cb347726ab52ec0472e2.jpg
РИА Новости

Депутат попросил Генпрокуратуру помочь семье с 23 детьми в Подмосковье

22:12 17.12.2019
403
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов попросил Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и власти Московской области разобраться в ситуации с многодетной семьей с 23 детьми, переехавшей в Подмосковье из Кемеровской области.
Старшинов направил депутатские запросы главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору РФ Юрию Чайке и губернатору Московской области Андрею Воробьеву (копии есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат со ссылкой на СМИ сообщает, что семья с 23 приемными детьми решила переехать из Кемеровской области в Воскресенск для улучшения условий проживания детей. Старшинов отмечает, что органы опеки Кемеровской области характеризуют семью положительно.
"Несмотря на положительные характеристики, чиновники органов опеки и попечительства Московской области не оказывают семье необходимую консультационную поддержку, настаивают на переезде обратно в Кемеровскую область, отказывают в выплате вознаграждения за приемных детей и угрожают отправить детей в приют", - говорится в обращении Старшинова на имя Воробьева.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Вчера, 11:47Удмуртская Республика
Глава Удмуртии усилил меры поддержки многодетных семей республики
Депутат попросил губернатора обратить внимание на ситуацию и помочь семье.
В обращениях Чайке и Бастрыкину депутат со ссылкой на СМИ сообщает об уголовном деле против работника органов опеки Яшкинского района Кемеровской области, подписавшего разрешение на расходование средств приемных детей. "Кроме того, сообщается, что в рамках расследования уголовного дела планируется провести проверку действий опекунов 23 приемных детей на предмет целевого расходования денежных средств", — пишет Старшинов в обращениях к Чайке и Бастрыкину.
Депутат попросил руководителей ГП и СК взять рассмотрение дела под личный контроль.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
12 декабря, 14:20
Медведев утвердил субъекты софинансирования выплат многодетным семьям
1111002
Обсудить 0
Михаил СтаршиновСледственный комитет РФГосдума РФГенеральная прокуратура РФАндрей ВоробьевАлександр БастрыкинМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке мест на "Союзе"
Девушка на фестивале китайской культуры Китай: великое наследие и новая эпоха на ВДНХ в Москве
Выяснилось, сколько денег китайцы тратят в ювелирных магазинах России
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Органы опеки обратятся в суд для лишения прав родителей из Гатчины
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя оценил резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта по гумпомощи САР
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Актёр Михаил Боярский
Михаил Боярский признался, что стал "ворчливым и озлобленным"
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
Телеканалы выдвинули операторам ультиматум о вещании в интернете
Строительство газопровода Северный поток-2
В Госдуме прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко может войти в историю объединителем, заявил Жириновский
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
Миронов высказался за референдум о возвращении смертной казни
Кроноцкое озеро покрылось льдом
На Камчатке замерзло Кроноцкое озеро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией
02:42В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
02:37В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
Лента новостейМолния