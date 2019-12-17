Депутат попросил Генпрокуратуру помочь семье с 23 детьми в Подмосковье

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов попросил Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и власти Московской области разобраться в ситуации с многодетной семьей с 23 детьми, переехавшей в Подмосковье из Кемеровской области.

Депутат со ссылкой на СМИ сообщает, что семья с 23 приемными детьми решила переехать из Кемеровской области в Воскресенск для улучшения условий проживания детей. Старшинов отмечает, что органы опеки Кемеровской области характеризуют семью положительно.

"Несмотря на положительные характеристики, чиновники органов опеки и попечительства Московской области не оказывают семье необходимую консультационную поддержку, настаивают на переезде обратно в Кемеровскую область, отказывают в выплате вознаграждения за приемных детей и угрожают отправить детей в приют", - говорится в обращении Старшинова на имя Воробьева.

Депутат попросил губернатора обратить внимание на ситуацию и помочь семье.

В обращениях Чайке и Бастрыкину депутат со ссылкой на СМИ сообщает об уголовном деле против работника органов опеки Яшкинского района Кемеровской области, подписавшего разрешение на расходование средств приемных детей. "Кроме того, сообщается, что в рамках расследования уголовного дела планируется провести проверку действий опекунов 23 приемных детей на предмет целевого расходования денежных средств", — пишет Старшинов в обращениях к Чайке и Бастрыкину.