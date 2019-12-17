Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-депутата из Переславля

"Переславский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Корнилову сроком до 16 февраля 2020 года", - сообщила Козлова.

Ранее председатель гордумы Сергей Корниенко сообщил РИА Новости, что глава фракции "Единой России" Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Позже СУСК РФ по региону подтвердило эту информацию; по версии следствия, 14 декабря 53-летний депутат избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Корнилов исключен из партии "Единая Россия" и освобожден от депутатского мандата.