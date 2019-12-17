Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T21:45+0300
https://ria.ru/20191217/1562506713.html
Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-депутата из Переславля
https://cdn21.img.ria.ru/images/156247/42/1562474233_308:99:978:476_1036x0_80_0_0_ec5552dd25096fc1075365facdabd517.jpg
РИА Новости

Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-депутата из Переславля

21:45 17.12.2019
388
© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтактеВладимир Корнилов
Владимир Корнилов
© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтакте
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Переславский районный суд арестовал экс-депутата Переславль-Залесской городской думы Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Переславский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Корнилову сроком до 16 февраля 2020 года", - сообщила Козлова.
Владимир Корнилов
Вчера, 16:44
Коллега рассказал о депутате, задержанном за убийство в Переславле
Ранее председатель гордумы Сергей Корниенко сообщил РИА Новости, что глава фракции "Единой России" Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Позже СУСК РФ по региону подтвердило эту информацию; по версии следствия, 14 декабря 53-летний депутат избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Корнилов исключен из партии "Единая Россия" и освобожден от депутатского мандата.
400020
Обсудить 0
Уголовное дело экс-главы фракции "Единой России" в ПереславлеЕдиная РоссияВладимир Корнилов (политолог)РоссияПереславль-ЗалесскийПроисшествия
Рекомендуем
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Органы опеки обратятся в суд для лишения прав родителей из Гатчины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко может войти в историю объединителем, заявил Жириновский
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Депутат попросил Генпрокуратуру помочь семье с 23 детьми в Подмосковье
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Таиланд хочет купить еще два SSJ100 в бизнес-версии
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
Миронов высказался за референдум о возвращении смертной казни
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине у мужчины изъяли более десяти тысяч единиц боеприпасов
Владимир Корнилов
Коллега рассказал о депутате, задержанном за убийство в Переславле
Девушка на фестивале китайской культуры Китай: великое наследие и новая эпоха на ВДНХ в Москве
Выяснилось, сколько денег китайцы тратят в ювелирных магазинах России
Истребитель военно-воздушных сил Израиля
Израильская армия атаковала на границе вооруженного палестинца из Газы
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о поддержке и.о. президента Боливии Аньес
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке мест на "Союзе"
Израильские военные в городе Рамаллах
Израильские военные задержали палестинца на Западном берегу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
00:30Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Лента новостейМолния