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Калужская область
Калужская область
2019-12-17T21:14+0300
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Птицефабрика под Калугой будет поставлять птицу для ресторанов KFC
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РИА Новости

Птицефабрика под Калугой будет поставлять птицу для ресторанов KFC

21:14 17.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПтицефабрика
Птицефабрика
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 17 дек – РИА Новости. Калужская птицефабрика группы "ПРОДО" запустила новый цех глубокой переработки продукции для сети ресторанов KFC, сообщило правительство региона во вторник.
Производство располагается в селе Льва Толстого Дзержинского района.
"Инвестиции в производство составили 200 миллионов рублей, объем - до одной тысячи тонн куриной продукции в месяц. На предприятии создано 77 новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Продукция будет поставляться в сеть ресторанов KFC в Калужскую, Московскую и еще нескольких соседних областей.
"Нынешнее событие – финальная стадия первого этапа модернизации и реконструкции. Этот цех - второй по объемам производства на территории Российской Федерации. Но у нас есть амбициозные планы выйти на лидирующие позиции", - заявил генеральный директор группы "ПРОДО" Петр Илюхин.
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Губернатор региона Анатолий Артамонов отметил, что сейчас птицефабрика выпуска около 60 тонн продукции, а он помнит времена, когда предприятие выпускало всего 10-12 тонн.
"Фабрика наращивает производство, расширяет ассортимент, улучшает качество. Сегодня продукция компании зарекомендовала себя как высококачественная и здоровая пища. Поэтому не надо никого убеждать покупать отечественную продукцию, а не импортную", - подчеркнул глава региона.
Он посоветовал руководству птицефабрики подумать о том, чтобы самим выращивать корма. "Это важно, поскольку рост производства позволит исключить зависимость отечественного рынка от импортной продукции и обеспечить продовольственную безопасность населения. Помимо этого ввод новых мощностей позволит создать дополнительные рабочие места и нарастить налоговую базу. А самое главное – обеспечить людей постоянной занятостью и заработной платой, что особенно важно для сельских жителей", - подчеркнул Артамонов.
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