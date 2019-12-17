Птицефабрика под Калугой будет поставлять птицу для ресторанов KFC

КАЛУГА, 17 дек – РИА Новости. Калужская птицефабрика группы "ПРОДО" запустила новый цех глубокой переработки продукции для сети ресторанов KFC, сообщило Калужская птицефабрика группы "ПРОДО" запустила новый цех глубокой переработки продукции для сети ресторанов KFC, сообщило правительство региона во вторник.

Производство располагается в селе Льва Толстого Дзержинского района.

"Инвестиции в производство составили 200 миллионов рублей, объем - до одной тысячи тонн куриной продукции в месяц. На предприятии создано 77 новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Продукция будет поставляться в сеть ресторанов KFC в Калужскую , Московскую и еще нескольких соседних областей.

"Нынешнее событие – финальная стадия первого этапа модернизации и реконструкции. Этот цех - второй по объемам производства на территории Российской Федерации. Но у нас есть амбициозные планы выйти на лидирующие позиции", - заявил генеральный директор группы "ПРОДО" Петр Илюхин.

Губернатор региона Анатолий Артамонов отметил, что сейчас птицефабрика выпуска около 60 тонн продукции, а он помнит времена, когда предприятие выпускало всего 10-12 тонн.

"Фабрика наращивает производство, расширяет ассортимент, улучшает качество. Сегодня продукция компании зарекомендовала себя как высококачественная и здоровая пища. Поэтому не надо никого убеждать покупать отечественную продукцию, а не импортную", - подчеркнул глава региона.