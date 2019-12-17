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2019-12-17T20:48+0300
https://ria.ru/20191217/1562505783.html
Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами
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РИА Новости

Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами

20:47 17.12.2019 (обновлено: 20:48 17.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПлемянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила РИА Новости, что не верит на слово послу Великобритании в РФ Лори Бристоу, заявившему об отказе Скрипалей встречаться с представителями российского посольства в Лондоне, но если это действительно так, она не понимает логику родственников.
В настоящее время нет никакой информации о месте проживания Скрипаля. После ЧП в Солсбери британские власти объявили его отравленным нервно-паралитическим веществом и заявили, что поместили пострадавшего вместе с дочерью Юлией в некое тайное безопасное место. Вопрос места проживания Скрипаля поднимало и российское посольство в Лондоне, которое безуспешно пытается получить доступ к нему как к пострадавшему в Британии российскому гражданину. Все официальные просьбы и ноты британские власти оставили без ответа.
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В интервью "Эхо Москвы" Бристоу сказал, что Скрипалям был передан запрос от сотрудников посольства, но они решили не встречаться с представителями российского посольства. Также Бристоу заявил, что отец и дочь живы, и Юлия Скрипаль даже выступала перед СМИ некоторое время назад и сделала все заявления, которые хотела сделать.
"Это как всегда – мы как бы передали, а они как бы не хотят. А в письменном виде Скрипали не могут написать отказ? Я уже давно словам не доверяю. Я верю бумаге, на которой что-то написано, и которая скреплена какими-то подписями и печатями", - сказала Виктория.
Она подчеркнула, что если Скрипали действительно отказались от встречи с дипломатами, то ей этот поступок непонятен. "Понять логику поведения я не могу", - сказала собеседница.
По словам Виктории, она на месте родных согласилась бы на встречу. "А почему бы и нет? Почему бы послу не сказать в лицо: "Я считаю, что ваша страна, Россия, виновата в том, что случилось со мной и моей дочерью". Почему этого не сделать в лицо?" - сказала Скрипаль.
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Она подтвердила, что с 26 июня Скрипали не связывались с родными в Ярославле.
"Мне не надо, чтобы они мне звонили. Я хочу, чтобы он общался с матерью. Вот есть человек 92-летний, она лежит, практически не встает, и ждет звонка, и я хочу, чтобы он ей звонил. Я ухаживаю за его матерью, но она не моя мать, она его мать. Так он относится к родному человеку? Родители всякие бывают, но своим родителям он обязан всем, что у него есть", - подчеркнула собеседница.
Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. Он был арестован ФСБ в 2004 году. В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе Mi6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел около 5,5 лет. Он получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали 10 человек.
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В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Британская сторона не представила никаких документов о расследовании и не допустила контактов Скрипаля со СМИ.
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Виктория СкрипальЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейГлавное разведывательное управление РФФСБ РФЛондонВ мире
Популярные комментарии
Живы ? Значит отравления не было. А шумиху устроили на весь мир. Вот провокаторы вечные.
17 декабря, 21:58
Евгений Тараканов
1900001
Ещё живы??? Бриты врут!!!
17 декабря, 21:07
Константин Иванов
1600001
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