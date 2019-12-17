Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Племянница бывшего офицера ГРУ Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила РИА Новости, что не верит на слово послу Великобритании в РФ Лори Бристоу , заявившему об отказе Скрипалей встречаться с представителями российского посольства в Лондоне, но если это действительно так, она не понимает логику родственников.

В настоящее время нет никакой информации о месте проживания Скрипаля. После ЧП в Солсбери британские власти объявили его отравленным нервно-паралитическим веществом и заявили, что поместили пострадавшего вместе с дочерью Юлией в некое тайное безопасное место. Вопрос места проживания Скрипаля поднимало и российское посольство в Лондоне, которое безуспешно пытается получить доступ к нему как к пострадавшему в Британии российскому гражданину. Все официальные просьбы и ноты британские власти оставили без ответа.

В интервью "Эхо Москвы" Бристоу сказал, что Скрипалям был передан запрос от сотрудников посольства, но они решили не встречаться с представителями российского посольства. Также Бристоу заявил, что отец и дочь живы, и Юлия Скрипаль даже выступала перед СМИ некоторое время назад и сделала все заявления, которые хотела сделать.

"Это как всегда – мы как бы передали, а они как бы не хотят. А в письменном виде Скрипали не могут написать отказ? Я уже давно словам не доверяю. Я верю бумаге, на которой что-то написано, и которая скреплена какими-то подписями и печатями", - сказала Виктория.

Она подчеркнула, что если Скрипали действительно отказались от встречи с дипломатами, то ей этот поступок непонятен. "Понять логику поведения я не могу", - сказала собеседница.

По словам Виктории, она на месте родных согласилась бы на встречу. "А почему бы и нет? Почему бы послу не сказать в лицо: "Я считаю, что ваша страна, Россия, виновата в том, что случилось со мной и моей дочерью". Почему этого не сделать в лицо?" - сказала Скрипаль.

Она подтвердила, что с 26 июня Скрипали не связывались с родными в Ярославле.

"Мне не надо, чтобы они мне звонили. Я хочу, чтобы он общался с матерью. Вот есть человек 92-летний, она лежит, практически не встает, и ждет звонка, и я хочу, чтобы он ей звонил. Я ухаживаю за его матерью, но она не моя мать, она его мать. Так он относится к родному человеку? Родители всякие бывают, но своим родителям он обязан всем, что у него есть", - подчеркнула собеседница.

Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. Он был арестован ФСБ в 2004 году. В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе Mi6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел около 5,5 лет. Он получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали 10 человек.