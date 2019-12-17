Реализация всех нацпроектов в Рязанской области идет по плану

Рабочая встреча состоялась 17 декабря в Москве.

"Николай Любимов сообщил зампреду правительства России Максиму Акимову, что реализация всех региональных проектов, интегрированных в федеральные, идет в плановом режиме, установленные региону показатели выполняются", — говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

В частности, в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" завершается создание ситуационного центра губернатора Рязанской области, ведется обучение специалистов по образовательным программам "Основы цифровой трансформации" и "CDO – управление, основанное на данных". Подготовка кадров осуществляется при поддержке Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, Агентства стратегических инициатив и Учебно-научного технологического института. Работает ряд платформ, направленных на укрепление обратной связи с жителями, портал "Дети учат" - для устранения цифровой неграмотности среди людей старшего поколения.

"По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе в 2019 году велся ремонт и капремонт на 62 участках автодорог регионального и местного значения общей протяженностью 166 километров, из них 15,8 километра – в областном центре. Все работы завершены", — информирует облправительство.