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Рязанская область
Рязанская область
2019-12-17T20:43+0300
https://ria.ru/20191217/1562505688.html
Реализация всех нацпроектов в Рязанской области идет по плану
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РИА Новости

Реализация всех нацпроектов в Рязанской области идет по плану

20:43 17.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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РЯЗАНЬ, 17 дек — РИА Новости. Реализация региональных проектов, интегрированных в федеральные, в Рязанской области идет в плановом режиме, сообщил губернатор Николай Любимов на встрече с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым.
Рабочая встреча состоялась 17 декабря в Москве.
"Николай Любимов сообщил зампреду правительства России Максиму Акимову, что реализация всех региональных проектов, интегрированных в федеральные, идет в плановом режиме, установленные региону показатели выполняются", — говорится в сообщении пресс-службы облправительства.
В частности, в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" завершается создание ситуационного центра губернатора Рязанской области, ведется обучение специалистов по образовательным программам "Основы цифровой трансформации" и "CDO – управление, основанное на данных". Подготовка кадров осуществляется при поддержке Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, Агентства стратегических инициатив и Учебно-научного технологического института. Работает ряд платформ, направленных на укрепление обратной связи с жителями, портал "Дети учат" - для устранения цифровой неграмотности среди людей старшего поколения.
"По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе в 2019 году велся ремонт и капремонт на 62 участках автодорог регионального и местного значения общей протяженностью 166 километров, из них 15,8 километра – в областном центре. Все работы завершены", — информирует облправительство.
Помимо этого, прошли мероприятия по повышению безопасности движения и обновлению дорожной инфраструктуры. Общий бюджет реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Рязанской области на 2019 год составил более 2,7 миллиарда рублей.
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