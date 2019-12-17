На Украине у мужчины изъяли более десяти тысяч единиц боеприпасов

"В гараже было изъято 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, 4,5 килограмма тротила, 2 килограмма пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок и более 10 тысяч патронов различных калибров", - говорится в сообщении.