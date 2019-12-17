Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"

Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно его подписать. Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики и энергетики Германии сообщал, что правительство готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2".

Вместе с тем Берлин считает, что "Северный поток — 2" могут достроить за месяц, что позволит избежать ограничительных мер. В свою очередь, компания Nord Stream 2 заявила РИА Новости, что планирует закончить строительство газопровода за несколько месяцев.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, активно продвигающие в Европе свой сжиженный природный газ.

В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.