Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно его подписать. Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.
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Вместе с тем Берлин считает, что "Северный поток — 2" могут достроить за месяц, что позволит избежать ограничительных мер. В свою очередь, компания Nord Stream 2 заявила РИА Новости, что планирует закончить строительство газопровода за несколько месяцев.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, активно продвигающие в Европе свой сжиженный природный газ.
В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.