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Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"

20:31 17.12.2019 (обновлено: 21:26 17.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно его подписать. Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.
Строительство газопровода Северный поток — 2
25 ноября, 08:00
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Ранее таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики и энергетики Германии сообщал, что правительство готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2".
Вместе с тем Берлин считает, что "Северный поток — 2" могут достроить за месяц, что позволит избежать ограничительных мер. В свою очередь, компания Nord Stream 2 заявила РИА Новости, что планирует закончить строительство газопровода за несколько месяцев.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
18 ноября, 11:28Акценты
Антиамериканские санкции: Германия может дать весомый ответ СШАУ представителей немецкого политикума опять свое особое мнение. По поводу российского и американского газа. И это мнение все сильнее раздражает Вашингтон.
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, активно продвигающие в Европе свой сжиженный природный газ.
В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
13 декабря, 23:00
Киев надеется на остановку "Северного потока — 2" на фоне санкций США
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Обсудить 19
Северный поток — 2СШАВ мире
Популярные комментарии
Как я ранее писал. Тут есть вариант выкупить Россией все эти компании на какой-то период, все суда которые прокладывают "Северный поток — 2", и взять под российскую опеку руководителей связанных с ними компаний. Временно. И доделать строительство "Северного потока — 2". А при необходимости курсировать военным флотом вокруг этого квадрата застройки.
17 декабря, 20:57
ПАПантелемон Агрипович
52510012
США - это Йеллоустоун + 300 млн трупов американских террористов
17 декабря, 21:09
MYMake Yellowstone Great Again
30002010
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