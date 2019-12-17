СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном

По словам Петренко, сегодня в эфире федерального телеканала было рассказано о том, что в Кургане живет девочка с родимым пятном, которое покрывает всю поверхность ее тела, в связи с чем есть угроза ее жизни. В социальных сетях была размещена просьба о сборе помощи ребенку, но родители стали объектом травли, они получают призывы убить девочку. Кроме того, отмечается, что родители пытались записаться по квоте в столичную больницу, однако им в этом отказали.