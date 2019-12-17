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СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном
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РИА Новости

СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном

20:25 17.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следствие проводит проверку по информации СМИ о проблемах семьи девочки из Курганской области, которая родилась с большим родимым пятном, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По словам Петренко, сегодня в эфире федерального телеканала было рассказано о том, что в Кургане живет девочка с родимым пятном, которое покрывает всю поверхность ее тела, в связи с чем есть угроза ее жизни. В социальных сетях была размещена просьба о сборе помощи ребенку, но родители стали объектом травли, они получают призывы убить девочку. Кроме того, отмечается, что родители пытались записаться по квоте в столичную больницу, однако им в этом отказали.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области организовано проведение доследственной проверки", сказала Петренко.
По ее словам, ход проверки поставлен на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.
Ранее жительница Курганской области Мария Хвостанцева рассказала РИА Новости, что ее дочка родилась с родимым пятном, которое занимает больше половины тела (врачи поставили диагноз "обширный меланоформный невус"). Краснодарские врачи из специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии, где лечат девочку из США с похожей проблемой, сообщали, что пригласили на консультацию девочку из Курганской области.
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2 декабря, 09:55Религия и мировоззрение
Курганская епархия помогла покрестить ребенка с большим родимым пятном
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФКурганская областьПроисшествия
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