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Эксперты СБ ООН обсудят во вторник резолюцию России и Китая по КНДР
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РИА Новости

Эксперты СБ ООН обсудят во вторник резолюцию России и Китая по КНДР

20:10 17.12.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 17 дек — РИА Новости. Эксперты СБ ООН обсудят во вторник проект резолюции по смягчению санкций против КНДР, предложенный Россией и Китаем, заявила РИА Новости постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
"Я не думаю, что они встретят хоть какую-тот поддержку Совбеза тому, что они пытаются сделать. Вы слышали наше последнее заседание по КНДР в Совбезе. Так что я не очень понимаю, зачем им эта резолюция", — сказала Пирс.
"Но сегодня во второй половине дня пройдет встреча экспертов, чтобы рассмотреть этот проект", — добавила она.
Она отметила, что не считает российско-китайскую резолюцию хорошей идеей.
Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях. Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове… с использованием всех соответствующих средств".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 13:13
Эксперт оценил шансы российско-китайского проекта резолюции по КНДР
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ООНКарен ПирсСовет Безопасности ООНВеликобританияКитайКНДРРоссияВ мире
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