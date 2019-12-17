Эксперты СБ ООН обсудят во вторник резолюцию России и Китая по КНДР

ООН, 17 дек — РИА Новости. Эксперты СБ ООН обсудят во вторник проект резолюции по смягчению санкций против КНДР, предложенный Россией и Китаем, заявила РИА Новости постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
"Я не думаю, что они встретят хоть какую-тот поддержку Совбеза тому, что они пытаются сделать. Вы слышали наше последнее заседание по КНДР в Совбезе. Так что я не очень понимаю, зачем им эта резолюция", — сказала Пирс.
"Но сегодня во второй половине дня пройдет встреча экспертов, чтобы рассмотреть этот проект", — добавила она.
Она отметила, что не считает российско-китайскую резолюцию хорошей идеей.
Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях. Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове… с использованием всех соответствующих средств".