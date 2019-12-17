Эксперты СБ ООН обсудят во вторник резолюцию России и Китая по КНДР

"Я не думаю, что они встретят хоть какую-тот поддержку Совбеза тому, что они пытаются сделать. Вы слышали наше последнее заседание по КНДР в Совбезе. Так что я не очень понимаю, зачем им эта резолюция", — сказала Пирс.

"Но сегодня во второй половине дня пройдет встреча экспертов, чтобы рассмотреть этот проект", — добавила она.

Она отметила, что не считает российско-китайскую резолюцию хорошей идеей.