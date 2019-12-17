В Калужской области открыт крупный комплекс по выращиванию шампиньонов

КАЛУГА, 17 дек – РИА Новости. Инновационный комплекс по выращиванию шампиньонов компании "Мастер Гриб" с общим объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей открылся во вторник в Инновационный комплекс по выращиванию шампиньонов компании "Мастер Гриб" с общим объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей открылся во вторник в Калужской области , сообщило правительство региона.

Производственный комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров построен с использованием европейских инновационных технологий в деревне Старки Дзержинского района.

"Мощность нового предприятия - 10 тысяч тонн грибов в год в первой очереди запуска, после второй очереди - 20 тысяч тонн. На полную проектную мощность планируется выйти в апреле будущего года. Объем инвестиций составил 3,5 миллиарда рублей, в том числе 1,4 миллиарда рублей - льготный кредит банка ВТБ, полученный в рамках госпрограммы", - говорится в сообщении.

Продукция будет выпускаться под маркой "Шампиньоново". На российском рынке предприятие планирует занять не менее 15% от общего объема потребления шампиньонов в стране, информируют власти.

"Мы строили наше производство с большим заделом на будущее, и теперь даже по передовым зарубежным стандартам оно является крупным и одним из самых инновационных в Европе", – отметил генеральный директор Александр Тиньков.

Он поблагодарил руководство региона за помощь в организации предприятия и за "ту систему работы с инвесторами, которая сформирована в области". По словам Тинькова, на предприятии будет создано около 500 рабочих мест.

Губернатор Анатолий Артамонов высоко оценил уровень технической и технологической оснащенности предприятия, назвав его "самым современным производством" в Калужской области. По его мнению, особенно важно, что здесь созданы привлекательные рабочие места, и сырье для нового производства заготавливается на калужской земле.

Губернатор особо отметил, что владельцы предприятия – братья Алексей и Андрей Дахновичи родом из Калужской области.

"Мы видим, что в последнее время все больше и больше молодых людей, имеющих профессиональный и жизненный опыт, двигаются из Москвы в сторону родных мест – Калуги и Калужской области. Это происходит потому, что открываются такие производства. Мы все… должны прежде всего думать о том, как принести нашей земле пользу, как сделать ее краше, как сделать еще более достойной и уважаемой", - подчеркнул Артамонов.