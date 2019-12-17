Умер главный художник театра кукол имени Образцова Сергей Алимов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ушел из жизни народный художник России, главный художник московского государственного академического центрального театра кукол имени Образцова Сергей Алимов в возрасте 81 года, сообщается во вторник на официальном сайте театра.
"Ушел из жизни наш дорогой, наш любимый, наш незаменимый Сергей Александрович. Человек чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру. Наш Главный Художник. Такого больше нет, и никогда уже не будет. Но остались его ученики, значит, осталась надежда", — говорится в сообщении.
Сергей Алимов, народный художник РФ, родился в 1938 году. Алимов - лауреат государственной премии России, премии Москвы, а также член Российской академии художеств и Российской академии кинематографических искусств, кавалер Ордена Дружбы.
Согласно сообщению, в театре кукол имени Образцова были поставлены такие его работы, как "Пиковая дама", "Великий пересмешник", "Братец Кролик", "Винни по прозвищу Пух!", "Ночь перед Рождеством", "Путешествия Гулливера", "Три поросенка" "Дон Кихот", "Барон Мюнхаузен".
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