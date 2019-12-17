Умер главный художник театра кукол имени Образцова Сергей Алимов

"Ушел из жизни наш дорогой, наш любимый, наш незаменимый Сергей Александрович. Человек чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру. Наш Главный Художник. Такого больше нет, и никогда уже не будет. Но остались его ученики, значит, осталась надежда", — говорится в сообщении.