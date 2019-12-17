В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в торговлю снюсами

КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Законопроект, предлагающий установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей, внесен на рассмотрение профильного комитета Законопроект, предлагающий установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей, внесен на рассмотрение профильного комитета Госдумы , сообщила депутат нижней палаты парламента Наталья Костенко

"На рассмотрение комитета по здравоохранению внесен разработанный совместно со специалистами МВД, Минздрава и Минпромторга законопроект, запрещающий продажу детям до 18 лет никотинсодержащей продукции, предназначенной для любых способов ее потребления, а также дистанционную продажу как таковую, поскольку именно так чаще всего к подросткам попадают различные запрещенные вещества. Помимо этого, предлагается установить административную ответственность не только за приобщение несовершеннолетних к употреблению никотиносодержащей продукции, но и за привлечение к ее распространению", - рассказала РИА Новости Костенко.

Она уточнила, что документ предполагает распространить на никотинсодержащую продукцию все ограничения, существующие сегодня для табака в сфере рекламы, в том числе и в Интернете.

"Одна из проблем, с которой мы столкнулись при изучении проблемы распространения среди школьников запрещенных к продаже снюсов и нетабачных никотинсодержащих смесей и конфет – это то, что распространителями этой гадости часто оказывались сами несовершеннолетние. Продавцы и пропагандисты целенаправленно работают с этой аудиторией, так как понимают, что подросткам за нарушение закона ничего серьезного не будет. Да и сами школьники с большим доверием отнесутся к товару, предложенному сверстником, чем взрослым. Поэтому этот прямой доступ преступников через детей в школы нужно прикрыть", - пояснила Костенко.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.