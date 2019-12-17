Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не захотели встречаться с сотрудниками российского посольства в Лондоне, заявил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.
"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", — пояснил дипломат в интервью "Эху Москвы".
Он подчеркнул, что Скрипали живы, а Юлия некоторое время назад выступила перед СМИ и сделала все заявления, которые хотела сделать.
"И отец жив, он решил не встречаться с представителями СМИ, это его выбор. Они свободные люди. Наша задача — защитить их", — заключил Бристоу.
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Инцидент в Солсбери
В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, но Британия проигнорировала это.
Год назад Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами они в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.
Сейчас нет никакой информации о месте проживания Скрипалей. Британские власти объявили, что поместили их в некое безопасное место.