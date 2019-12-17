Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T20:59+0300
https://ria.ru/20191217/1562504684.html
Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
https://cdn21.img.ria.ru/images/151811/17/1518111707_0:158:3080:1891_1036x0_80_0_0_d51ce5f0b18ee549cb54f88ed9802e52.jpg
РИА Новости

Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

19:57 17.12.2019 (обновлено: 20:59 17.12.2019)
8478
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не захотели встречаться с сотрудниками российского посольства в Лондоне, заявил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.
"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", — пояснил дипломат в интервью "Эху Москвы".
Он подчеркнул, что Скрипали живы, а Юлия некоторое время назад выступила перед СМИ и сделала все заявления, которые хотела сделать.
"И отец жив, он решил не встречаться с представителями СМИ, это его выбор. Они свободные люди. Наша задача — защитить их", — заключил Бристоу.
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
4 декабря, 23:25
В Германии шьют новое "дело Скрипаля". Факты роли не играют

Инцидент в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, но Британия проигнорировала это.
Год назад Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами они в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.
Сейчас нет никакой информации о месте проживания Скрипалей. Британские власти объявили, что поместили их в некое безопасное место.
Задержание Сергея Скрипаля, 2004 год
13 ноября, 16:28
Генерал ФСБ рассказал, как первым допрашивал Скрипаля в 2004 году
9165751089
Обсудить 35
Юлия СкрипальСергей СкрипальЛори БристоуГлавное разведывательное управление РФФСБ РФЛондонВ мире
Популярные комментарии
Я не вижу ни одной причины верить, что всё обстоит так, как говорит посол. Опять хайли лайкли, опяь "они не хотят". Англосаксам доверия нет и быть не может.
17 декабря, 20:05
iibrovkin
5200001
Бережённого бог бережёт. Не думаю, что "заказ" на него снят с повестки.
17 декабря, 20:16
sshokollayder
2400142
Рекомендуем
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
Газодобывающее предприятие на Украине
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Актёр Михаил Боярский
Михаил Боярский признался, что стал "ворчливым и озлобленным"
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала призыв к отказу Sputnik и RT в аккредитации
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко предрекла Украине африканский голод
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя оценил резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта по гумпомощи САР
Разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов
Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
История многодетной семьи из Химози обросла жуткими эпизодами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
00:30Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Лента новостейМолния